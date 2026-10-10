کاوه صدقی به نمایندگی از ایران‌در کنگره جهانی هاکی روی یخ تا دور نهم انتخابات هاکی جهان پیش رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- کاوه صدقی، رئیس انجمن هاکی روی یخ ایران و نایب‌رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی، در کنگره فدراسیون جهانی هاکی روی یخ (IIHF) در تنریف اسپانیا، با پیام توسعه این رشته و تقویت جایگاه کشور‌های نوظهور در عرصه بین‌المللی حضور یافت.

صدقی در انتخابات هیئت‌رئیسه IIHF برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، در رقابت میان ۲۴ نامزد برای هشت کرسی، تا دور نهم پیش رفت و در آخرین دور حضور خود ۲۸ رأی به دست آورد؛ با این حال، در نهایت موفق به کسب کرسی هیئت‌رئیسه نشد.

او در این رقابت از ده نامزد، شامل کاترین هندرسون از کانادا، کلیفتون وروتسلی از بریتانیا، ماتیاژ راکووتس از اسلوونی و نمایندگان اسپانیا، استونی، قزاقستان، امارات، گرجستان، ایسلند و مکزیک، پیشی گرفت و بیشتر در رقابت باقی ماند؛ این نامزد‌ها همگی در دور‌های پیشین حذف شده بودند.

اتفاقی که حضور ایران در این رقابت بین‌المللی را به یکی از موضوعات قابل توجه کنگره تبدیل کرد. حضور نماینده ایران در این سطح از ساختار مدیریتی هاکی جهان، فرصتی برای طرح دغدغه‌های کشور‌های در حال توسعه و پیگیری مسیر‌های تازه برای گسترش این رشته در سطح بین‌المللی بود.

برچسب ها: هاکی ، هاکی روی یخ
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