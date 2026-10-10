رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت: هیچ مستند یا مدرکی مبنی بر استعمال دخانیات در سرویس بهداشتی مدارس سمپاد به دست نیامده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - طی روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی با موضوع استعمال دخانیات در سرویس‌های بهداشتی یکی از مدارس استعدادهای درخشان تهران دست‌به‌دست شد که بازتاب‌هایی را در پی داشته است؛ در همین راستا، الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ضمن تأکید بر لزوم حفظ آرامش خانواده‌ها و دانش‌آموزان، گفت: پس از انتشار این ویدئو، بررسی‌های فوری و میدانی در دستور کار سازمان قرار گرفت.

وی با اشاره به تماس‌های انجام شده با واحدهای آموزشی شهر تهران تصریح کرد: تیم‌های ارزیاب ما با تمامی مدارس سمپاد در مناطق مختلف تهران ارتباط برقرار کردند و تمامی مدیرانِ این مجموعه‌ها، وقوع هرگونه حادثه مشابه آنچه در ویدئوها ادعا شده را به‌طور کامل تکذیب کرده‌اند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: متأسفانه در فضای غیررسمی، اخباری بدون پشتوانه و بدون ذکر نام دقیق و مشخص مدرسه منتشر می‌شود که تنها هدف آن ایجاد نگرانی برای خانواده‌های محترم است. تا این لحظه هیچ مستند، مدرک یا شاهدی که بتواند این موضوع را به یکی از مدارس تحت پوشش سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منتسب کند، به دست نیامده است.

یاوری تصریح کرد: سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان همواره حفظ امنیت و سلامت دانش‌آموزان را خط قرمز خود می‌داند و از اولیا و دانش‌آموزان عزیز تقاضا دارد اخبار مربوط به مدارس را تنها از طریق کانال‌های رسمی این سازمان و خبرگزاری‌های معتبر پیگیری کنند. همچنین از رسانه‌ها انتظار می‌رود پیش از انتشار هرگونه خبری که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، صحت‌سنجی لازم را از مبادی رسمی انجام دهند.

همچنین حسام خراسانی، رئیس اداره اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این که هنوز مشخص نیست این ویدیو برای تهران است یا شهر دیگر اظهار کرد: در حال بررسی این ویدئوها هستیم تا صحت و سقم آن مشخص شود.