باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی، فیلم کوتاه «دُخشید» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی بهار قاسمی، با کسب ۲ جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی بین‌المللی و بهترین کارگردانی از جشنواره‌های آمریکا و ایتالیا، موفقیتی تازه برای این کارگردان جوان رقم زد.

«دُخشید» با عنوان بین‌المللی Sun Girl در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زنان Imagine This Women's International Film Festival آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی بین‌المللی را دریافت کرد. همچنین این فیلم در هشتمین دوره Dubbing Glamour Film Festival ایتالیا، جایزه بهترین کارگردانی را برای بهار قاسمی به همراه داشت. منابع رسمی هر ۲ جشنواره، «Sun Girl» را به کارگردانی بهار قاسمی در فهرست آثار و برگزیدگان خود ثبت کرده‌اند.

یازدهمین دوره جشنواره Imagine This Women's International Film Festival از ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (جمعه ۳ تا یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵) در نیویورک برگزار شد. این جشنواره در حوزه سینمای مستقل زنان و فیلمسازان زن فعالیت دارد و «Sun Girl» ساخته بهار قاسمی در پایان این دوره عنوان بهترین فیلم کوتاه داستانی بین‌المللی را به دست آورد.

هشتمین دوره Dubbing Glamour Film Festival نیز در سپتامبر ۲۰۲۶ در شهر جنوا برگزار شد. در بخش رقابتی فیلمسازان، هیات داوران جایزه Best Director را به «Sun Girl» به کارگردانی بهار قاسمی اختصاص دادند. این فیلم در فهرست رسمی فینالیست‌های بخش فیلمسازان نیز قرار داشت.

بهار قاسمی که پیش از این به عنوان بازیگر در آثاری همچون فیلم سینمایی «طلاخون» و سریال نمایش خانگی «خون‌سرد» حضور داشته، «دُخشید» را به عنوان دومین تجربه خود در مقام کارگردان فیلم کوتاه ساخته است. او پیش از این فیلم کوتاه «طرد» را نیز کارگردانی کرده است.

داستان فیلم درباره دختر نوجوانی است که به رویای خوانندگی دارد و خود را برای حضور در یک آکادمی بین‌المللی موسیقی و خوانندگی آماده می‌کند، اما در آستانه این اتفاق، مادرش متوجه بازگشت بیماری تومور مغزی او می‌شود؛ بیماری‌ای که نیاز به انجام فوری جراحی دارد و مسیر زندگی و رویاهای این دختر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پرنیان نوری، بهار قاسمی، مهرنوش دارا، ارسلان همتی و زئوس هلاکو بازیگران فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: بهار قاسمی، تهیه‌کنندگان: یاسر شاکری و بهار قاسمی، مدیر فیلمبرداری: مهدی رضایی، طراح صحنه: محمد صادقی، مدیر صدابرداری: سیوان محمودی، مدیر تولید: میلاد میرزایی، طراح لباس: مهتاب تقی‌نژاد، طراح گریم: دیانا میخائیلیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: میلاد گروسی، منشی صحنه: یاسمین پدری، تدوینگر: امیر ادیب‌پرور، صداگذار: محمود خرسند، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، ساخت تیزر: امید میرزایی، آهنگساز: عرفان پرقوه، عکاس: امیرعلی سیدجلالی، مدیر تدارکات: بابک جهانیان و طراح لوگو و پوستر: محمد موحدنیا.

پخش بین‌المللی فیلم کوتاه «دُخشید» برعهده کمپانی مینروا فیلم به مدیریت الهه گودرزی است.

«دُخشید» پیش از این نیز در بخش مسابقه جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره‌های زنان بیروت و فیلم کوتاه افساد ترکیه حضور داشته است و همچنین به تازگی به جشنواره حقوق بشر و محیط زیست ECOCINE برزیل و بخش مسابقه فیلمسازان زن جشنواره داکا نیز راه یافته است.