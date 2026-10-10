به ادعای بلومبرگ روسیه برای بازسازی زرادخانه نظامی ایران، موشک‌های پیشرفته در اختیار تهران قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وب‌سایت صدای امارات «صوت الإمارات» به نقل از گزارشی ادعایی از بلومبرگ نوشت که روسیه ارسال موشک به ایران را آغاز کرده است؛ اقدامی که به ادعاییک مقام غربی، با ارزیابی اطلاعاتی جداگانه‌ای مطابقت دارد که در ژوئن گذشته تهیه شده بود و از افزوده شدن مستقیم تسلیحات تازه‌ساخت روسیه به زرادخانه پیشرفته نظامی جمهوری اسلامی ایران حکایت داشت.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای به نقل از مقام‌های غربی، تهران با وجود حملات نظامی آمریکا و اسرائیل، عملاً توانسته است زیرساخت کارخانه‌های تولید موشک و پهپاد خود را حفظ کند.

این مقام‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که ایران همچنان از ظرفیت عملیاتی و صنعتی لازم برای تولید و توسعه تسلیحات برخوردار است و می‌تواند زرادخانه دفاعی و تهاجمی خود را در مدت کوتاهی بازسازی و نوسازی کند.

در همین زمینه، یک مقام غربی اعلام کرد که ایران همچنان ذخایر گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک پیشرفته در اختیار دارد. به گفته این مقام، تهران همچنین به برخی تسلیحات تخصصی ضدکشتی مجهز است.

این مقام غربی خاطرنشان کرد که فرماندهی نظامی ایران توانایی افزایش شمار این سامانه‌های موشکی را دارد و می‌تواند روند تولید آن‌ها را با سرعتی بی‌سابقه شتاب دهد.

بلومبرگ پیش‌تر نیز در گزارشی به تاریخ ۱۲ ژوئن، به نقل از منابعی در میان متحدان غربی، اعلام کرده بود که تهران احتمالاً پیش از این تسلیحات مدرن ساخت روسیه را به زرادخانه خود افزوده است.

بر اساس همان گزارش، ایران در جریان آتش‌بس هشت‌هفته‌ای نیز توانسته بود بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌های موشکی خود در میدان نبرد را که از اهمیت راهبردی برخوردارند، بازسازی کند.

منبع: صدای امارات

برچسب ها: توان موشکی ایران ، ایران و روسیه ، جنگ ایران و آمریکا
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گزارش ادعایی بلومبرگ از ارسال تسلیحات روسی به ایران