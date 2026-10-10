مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از وقوع تیراندازی مرگبار در یکی از واحدهای تجاری پاساژ سعدی در محدوده خیابان سعدی تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز گزارشی از وقوع تیراندازی در پاساژ سعدی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد و مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که مردی حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله با ورود اجباری به یکی از واحدهای تجاری در طبقه چهارم این پاساژ، با سلاح کمری به منشی شرکت شلیک کرده و پس از آن اقدام به خودکشی کرده است.

آغاز بررسی‌های تخصصی پلیس آگاهی

در پی وقوع این حادثه، مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان و تیم اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در محل حاضر شدند. بررسی صحنه و اقدامات قانونی با حضور عوامل پزشکی قانونی در حال انجام است.

علت حادثه در دست بررسی است

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد علت و انگیزه وقوع این حادثه هنوز مشخص نشده و بررسی‌های تخصصی برای روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد. اطلاعات تکمیلی پس از تأیید مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: پلیس

برچسب ها: تیراندازی ، حادثه مرگبار ، پلیس آگاهی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
مردم دیوونه شدن از گرانی و مشکلات اقتصادی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
عشقی عاشقی بوده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
نتیجه رها شدگی اوضاع اجتماعی کشور ...برهنگی و بی حیایی و فساد و فحشا نتیجه اش جز این نمیشه.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۵ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
تگزاس شده
۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالقادر ریگی
۱۱:۵۱ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
علی برکت الله
۴
۱۳
پاسخ دادن
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