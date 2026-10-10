مدیر منطقه هفت شهرداری قم در دیدار با رؤسای کلانتری‌ها و مسئولان پلیس راهور بلوار امام موسی صدر و بلوار بهار بر لزوم ساماندهی معابر و ترافیک اطراف حرم مطهر تاکید کرد

باشگاه خبرنگاران جوان-  رضا ذکائی مدیر منطقه هفت شهرداری قم به همراه معاونین منطقه، در دیدار با فرماندهان و رؤسای مجموعه‌های انتظامی و راهور مستقر در محدوده منطقه، ضمن تبریک هفته انتظامی، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و پلیس در برقراری نظم، امنیت و تسهیل تردد شهروندان و زائران قدردانی کرد.

در این دیدارها که با حضور رؤسای کلانتری‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و کلانتری حرم مطهر و همچنین مسئولان پلیس راهور در محدوده بلوار امام موسی صدر و بلوار بهار برگزار شد، موضوعات مرتبط با مدیریت و ساماندهی ترافیکی و انتظامی محدوده مرکزی شهر مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست‌ها، طرفین درباره نظم و ساماندهی هسته مرکزی شهر قم با محوریت محدوده پیرامون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر ضرورت تقویت هماهنگی و تعامل میان شهرداری و مجموعه انتظامی و راهور برای مدیریت بهتر تردد، ساماندهی معابر، ارتقای نظم شهری و ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان و زائران تأکید شد.

ذکائی در این دیدارها با اشاره به اهمیت همکاری میان مدیریت شهری و پلیس اظهار کرد: هماهنگی و تعامل مستمر میان شهرداری و مجموعه انتظامی، به‌ویژه در محدوده هسته مرکزی و اطراف حرم مطهر، نقش مؤثری در ارتقای نظم شهری، مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور شهروندان و زائران دارد.

وی افزود: منطقه هفت آمادگی دارد در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های موجود، برای رفع مسائل و مشکلات مطرح‌شده و اجرای برنامه‌های مشترک در حوزه ساماندهی و ارتقای نظم شهری با مجموعه انتظامی و راهور همکاری و همراهی لازم را داشته باشد.

در پایان این دیدارها، مدیر منطقه هفت شهرداری قم ضمن تبریک مجدد هفته انتظامی، از تلاش‌های نیروهای انتظامی و پلیس راهور در خدمت‌رسانی به مردم، تأمین امنیت و برقراری نظم در سطح منطقه قدردانی کرد.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: حرم حضرت معصومه (س) ، ترافیک
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