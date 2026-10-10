باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی زرکش، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هسته معاملاتی که در حال حاضر در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌طور دائم در حال نسخه‌گذاری است و آثار این به‌روزرسانی‌ها را نیز مشاهده می‌کنیم.

او افزود: از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که بازار سرمایه با اقبال بسیار خوبی مواجه بود و اتفاقاتی که در آن مقطع برای هسته معاملات رخ می‌داد، اکنون دیگر شاهد آن مشکلات نیستیم. در واقع، ارتقا‌هایی که به‌طور مستمر روی هسته معاملات انجام می‌شود، کمک کرده است تا رکورد‌های جدیدی را نیز در بازار تجربه کنیم و خدا را شکر، با مشکل جدی هم مواجه نشده‌ایم.

زرکش ادامه داد: موضوع هسته معاملات همواره در دست بررسی است و ما به‌طور دائم آن را رصد و تحلیل می‌کنیم. هر بخشی از هسته معاملات که نیاز به ارتقاء داشته باشد، بلافاصله کار روی آن انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران درباره آخرین وضعیت پروژه هسته معاملات بومی گفت: این پروژه در مراحل پایانی قرار دارد و در حال حاضر، اقدامات لازم برای انجام آزمون‌های آزمایشگاهی آن در دست انجام است.

او افزود: زمان بهره‌برداری از هسته معاملات بومی در موعد مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد. با توجه به ضرورت انجام آزمون‌های آزمایشگاهی و احتمال طولانی شدن این فرایند، در حال حاضر نمی‌توان تاریخ دقیقی برای بهره‌برداری اعلام کرد؛ با این حال، پیش‌بینی می‌شود این پروژه در آینده‌ای نه‌چندان دور به مرحله بهره‌برداری برسد.