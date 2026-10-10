مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اکبر ولایتی مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در حساب کاربری خود در فضای مجازی، نوشت: در سخنرانی اخیر «روبیو» یک تناقض آشکار هست. ایستادگی «تا آخرین نفر» در یونان باستان ستایش می‌شود، اما ایستادگی ملت بزرگ ایران با برچسب فرقه مرگ تحقیر می‌شود.



وی تاکید کرد: ستایش مقاومت برای «خودی» و تحقیر آن برای «دیگری» تمدن نیست، فلسفه‌ بافی برای سلطه است آقای روبیو!



مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل در پایان مطلب خود آورده است: مشکل شما با انقلاب اسلامی نیست. با تمدن ایرانِ قوی و مستقل است. آنانکه فاجعه‌های هیروشیما، ویتنام، عراق و افغانستان را به وجود آوردند، حق ندارند درس اخلاق بدهند!