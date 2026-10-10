باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیزاده مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: در حال حاضر تأمین ارز و موضوعات حمل و نقل تجهیزات و اقلام اولیه برای تولید تجهیزات پزشکی در این شرایط خاص از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار در سال جاری ثبت سفارش تجهیزات پزشکی داشته‌ایم. در حال حاضر ۶۵۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی ترخیص شده که نسبت به سال گذشته این آمار کمتر است؛ دلیل کاهش ترخیص کالا به دلیل مسائل حمل و نقل و محاصره دریایی است.

مدیر کل تجهیزات پزشکی افزود: بخش عمده‌ای از تامین ارز با حمایت همه جانبه سازمان‌های ذیربط انجام شده است.

علیزاده ادامه داد: نظام سلامت یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در کشور‌ها است و این حوزه در شرایط سخت بیشتر خود را نشان می‌دهد.

در ادامه مراسم، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تاب آوری در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی یک موضوع مهمی محسوب می‌شود.

به گفته وی سازمان غذا و دارو در راستای حمایت از تولید کننده داخلی تمام تلاش خود را انجام می دهد؛ حمایت از تولید داخل به شرط حفظ کیفیت محصولات تولیدی است.

در ادامه مراسم، مریم قاسمی دبیر انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و ملزومات مصرفی گفت: نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی ، آزمایشگاهی در فضایی بالغ بر ۳۰ هزار متر مربع، با حضور ۲۲۰ شرکت مختلف و ۳۴۰ برند برگزار خواهد شد.

به گفته وی، در این نمایشگاه ۷۰ درصد شرکت‌های تولید کننده داخلی و دانش بنیان و ۳۰ درصد نیز شرکت‌های بازرگانی و وارد کننده تجهیزات پزشکی هستند.

قاسمی تاکید کرد: در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند. در حاشیه این نمایشگاه ۱۵ کارگاه و دو سمینار تخصصی دارای امتیاز باز آموزی برگزار می‌شود.