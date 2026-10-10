باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی اصغر شالبافیان رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نشست فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری در شیراز، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی فارس و گزافه گویی یک مقام آمریکایی در خصوص تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد: شیراز نماد تاریخ و تمدن ایران است و تلاش برای ساختن ایران، ایجاد امید در جامعه و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، بهترین پاسخ به بدخواهی‌ها و گزافه گویی‌هاست.

او با اشاره به برگزاری برنامه «مهر شیراز» با مشارکت بخش خصوصی و دولتی افزود: این برنامه با ابتکار اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، همراهی تشکل‌های بخش خصوصی و حمایت مجموعه مدیریت استان شکل گرفته است و لازم است از تلاش‌های مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس، رؤسای تشکل‌های گردشگری، استاندار و معاونان استانداری قدردانی شود.

ایجاد معاونت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان

رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ایجاد ساختار مستقل معاونت سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی در وزارتخانه گفت: با وجود تکالیف مربوط به کوچک‌سازی ساختار‌های اداری، با تشخیص درست وزیر و همکاری سازمان اداری و استخدامی، ساختار مستقل سرمایه‌گذاری در ستاد وزارتخانه و هر ۳۱ استان ایجاد شد.

او ادامه داد: پیش از این، با وجود فعالیت معاونت مستقل سرمایه‌گذاری در ستاد وزارتخانه، تنها ۱۶ استان از این ساختار برخوردار بودند، اما اکنون در تمام استان‌ها معاونت سرمایه‌گذاری شکل گرفته است. این اقدام نشان می‌دهد که جایگاه سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌درستی شناخته شده است.

رفع یکی از چالش‌های حقوقی سرمایه‌گذاری

او با قدردانی از حمایت مجلس شورای اسلامی و نقش دکتر قادری در پیگیری موضوعات مرتبط با تأمین مالی زیرساخت‌ها بیان کرد: توسعه روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی، نتیجه همکاری دولت و مجلس و تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های حمایتی است.

رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: آیین‌نامه جدید مشارکت عمومی و خصوصی یکی از چالش‌های همیشگی میان دولت و سرمایه‌گذاران را برطرف کرده است.

بر اساس این آیین‌نامه، امکان بازبینی چندباره طرح‌های سرمایه‌گذاری متناسب با تغییرات نرخ تورم فراهم شده است؛ موضوعی که پیش از این می‌توانست اختلافات حقوقی ایجاد کند و به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، ادامه پروژه را برای دولت یا سرمایه‌گذار دشوار سازد.

اجرایی شدن مشوق‌های قانون برنامه هفتم توسعه

شالبافیان با اشاره به پیگیری دولت برای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه گفت: مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون، با تصویب آیین‌نامه‌ها و طی فرایند‌های اجرایی، از مرحله قانون‌گذاری فراتر رفته و در موارد متعدد در کشور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به ظرفیت‌های بند ۳ ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه تأسیسات گردشگری ترکیبی اظهار کرد: تصویب آیین‌نامه مربوط به این ظرفیت، انگیزه فعالان صنعت ساختمان و گردشگری را برای ورود به حوزه تأسیسات گردشگری ترکیبی افزایش داده است.

به گفته او، تأسیسات گردشگری ترکیبی می‌تواند به‌عنوان روشی جدید برای تأمین مالی، زمینه ورود سرمایه‌های خارج از بخش گردشگری به این حوزه را فراهم کند.

او از برگزاری سومین نشست با فعالان صنعت ساختمان با محوریت تأسیسات گردشگری ترکیبی در ماه‌های آینده در شیراز خبر داد و افزود: در دو نشست پیشین که در مازندران و تهران برگزار شد، فعالان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان با ظرفیت‌ها و مشوق‌های در نظر گرفته‌شده از سوی دولت و مجلس آشنا شدند.

رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره به بررسی و تصمیم‌گیری درباره نزدیک به ۹ پروژه بزرگ‌مقیاس با حضور وزیر مربوطه و شهردار تهران گفت: این اقدامات می‌تواند مسیر توسعه پروژه‌های گردشگری را هموارتر کند.

پیوستن بیش از ۸۰ شهر به پویش معافیت عوارض ساخت هتل

شالبافیان با اشاره به مشوق‌های شهرداری‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری اظهار کرد: در زمینه معافیت سرمایه‌گذاران از پرداخت عوارض تغییر کاربری و عوارض پروانه ساختمانی، بیش از ۸۰ شهر به پویش معافیت عوارض پروانه ساختمانی پیوسته‌اند.

اوبا دعوت از شهرداری شیراز برای پیوستن به این پویش افزود: یکی از موانع سرمایه‌گذاری در ساخت هتل‌ها، هزینه قابل‌توجه صدور پروانه ساختمانی است؛ هزینه‌ای که با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم، می‌تواند بر توجیه‌پذیری پروژه‌ها تأثیر بگذارد.

شالبافیان ادامه داد: در برخی شهرها، معافیت‌های قابل‌توجهی برای عوارض ساخت در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در تهران ۸۰ درصد عوارض پروانه ساختمانی معاف شده و پرداخت ۲۰ درصد باقی‌مانده به پنج سال پس از بهره‌برداری موکول شده است.

او از مجموعه استانداری فارس نیز خواست پیگیری لازم را برای پیوستن شهر‌های بیشتری از استان به این پویش انجام دهد.

توسعه روش‌های نوین تأمین مالی گردشگری

رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اجرای روش‌های جدید تأمین مالی گفت: گواهی سپرده خاص به‌عنوان یکی از ابزار‌های تأمین مالی وارد مرحله اجرا شده است و با ابتکار عمل در برخی استانداری‌ها، نرخ سود آن به نرخ سود صندوق توسعه ملی نزدیک شده است.

شالبافیان همچنین اعلام کرد: با موافقت استاندار فارس، فعالان گردشگری استان در آینده نزدیک از این ظرفیت بهره‌مند خواهند شد و تفاهم‌نامه مربوط به یارانه استاندار فارس نیز امضا می‌شود.

حمایت از صنایع دستی با اعتبارات اشتغال

او با تأکید بر ضرورت نگاه فرابخشی به سرمایه‌گذاری در مجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها صرفاً مسئول پیگیری سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری نیستند و باید حوزه صنایع دستی را نیز در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهند.

شالبافیان با اشاره به تخصیص اعتبارات اشتغال برای حمایت از صنایع دستی، از اختصاص ۶ همت در سال ۱۴۰۴ و ۳ همت در سال ۱۴۰۵ از محل این اعتبارات خبر داد و این حمایت را یکی از اقدامات مهم در پشتیبانی از فعالیت‌های حوزه صنایع دستی دانست.

به گفته او، در شش پنل تخصصی پیش‌بینی‌شده برای این نشست، موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری، روش‌های تأمین مالی، مشوق‌های قانونی و راهکار‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مأموریتی وزارتخانه بررسی خواهد شد.

ضرورت پیگیری طرح حمایتی سرمایه‌گذاری در مجلس

رییس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری از سخنان خود با خیرمقدم به فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حاضر از استان‌های مختلف کشور گفت: طرحی که با تلاش نمایندگان مجلس ارائه شده و وزارتخانه نیز در پیگیری آن نقش داشته است، می‌تواند بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را برطرف کند.

او از معاونان سرمایه‌گذاری استان‌ها خواست با تعامل و پیگیری موضوع از نمایندگان مجلس، زمینه بررسی مجدد این طرح در فرصت باقی‌مانده از فعالیت مجلس شورای اسلامی را فراهم کنند تا دستاوردی ماندگار برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری به یادگار بماند.

شالبافیان در پایان با قدردانی از همدلی شکل‌گرفته میان بخش خصوصی و دولتی در شیراز، به‌ویژه نقش‌آفرینی فعالان بخش خصوصی در برگزاری برنامه «مهر شیراز»، بر ضرورت تداوم همکاری‌ها برای تقویت سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری و ایجاد امید به آینده تأکید کرد.