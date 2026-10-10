محققان عامل کلیدی در بروز سرطان پروستات تهاجمی را شناسایی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، جواد فراهانی - پژوهشگران «مرکز سرطان فرد هاچ» (Fred Hutch Cancer Center) یک تنظیم‌کننده مولکولی را شناسایی کرده‌اند که می‌تواند در تعیین اینکه آیا سرطان پروستات به درمان پاسخ می‌دهد یا به شکلی تهاجمی‌تر و مقاوم به دارو تبدیل می‌شود، نقش داشته باشد.

این مطالعه که در نشریه علمی *Nature* منتشر شده است، نشان می‌دهد که یک مولکول خاص «آران‌ای انتقالی» (tRNA) نقشی حیاتی در تعیین هویت سلول‌های سرطان پروستات و تأثیرگذاری بر پاسخ آنها به درمان ایفا می‌کند.

سرطان پروستات یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در میان مردان است. این بیماری در مراحل اولیه به «گیرنده آندروژن» وابسته است؛ پروتئینی که محرک رشد تومور بوده و هدف بسیاری از روش‌های درمانی قرار می‌گیرد. با این حال، برخی تومور‌ها به مرور زمان این وابستگی را از دست داده و تهاجمی‌تر می‌شوند و پاسخ‌دهی کمتری به درمان نشان می‌دهند.

«یون سو کیم»، نویسنده اصلی این پژوهش و محقق پسادکترا در مرکز فرد هاچ، به دنبال درک مکانیسم‌های عامل این تغییر وضعیت بود. تمرکز این مطالعه بر نقش مولکول‌های tRNA بود که در فرآیند سنتز پروتئین درون سلول‌ها نقش دارند.

پژوهشگران با استفاده از سلول‌های سرطان پروستات، مدل‌های حیوانی و نمونه‌های تومور بیماران دریافتند که سطح یک مولکول tRNA خاص موسوم به tRNA۱Arg (UCU) در سلول‌های وابسته به گیرنده آندروژن بالا است، در حالی که در سلول‌هایی که این وابستگی را از دست داده و به درمان مقاوم شده‌اند، سطح آن پایین است.

آزمایش‌ها نشان داد که درمان تومور‌های مقاوم به دارو با استفاده از این مولکول می‌تواند حساسیت آنها را نسبت به درمان‌های هدف‌گیرنده آندروژن بازیابی کند. این یافته‌ها حاکی از آن است که یک مولکول tRNA واحد می‌تواند بر هویت سلول تأثیر بگذارد و تعیین کند که آیا سلول به درمان پاسخگو باقی می‌ماند یا به وضعیتی تهاجمی‌تر تغییر می‌یابد.

«اندرو هسیه»، از نویسندگان مسئول این مطالعه و استاد مرکز سرطان فرد هاچ، اظهار داشت که این یافته‌ها نقش جدیدی را برای مولکول‌های tRNA در زیست‌شناسی سرطان آشکار می‌سازند؛ عملکرد‌هایی که فراتر از نقش‌های سنتی و شناخته‌شده آنها در سنتز پروتئین و حفظ بقای سلولی است.

اهمیت احتمالی این یافته‌ها فراتر از سرطان پروستات است؛ پژوهشگران معتقدند که همین مکانیسم ممکن است در سایر انواع سرطان که در آنها هویت سلول پس از درمان تغییر می‌کند مانند سرطان ریه و پستان نیز وجود داشته باشد.

محققان در حال حاضر مشغول بررسی امکان استفاده از مولکول‌های tRNA به عنوان نشانگر‌های زیستی (بیومارکر) برای شناسایی تومور‌های دارای ریسک بالای مقاومت به درمان، و یا به عنوان اهدافی برای توسعه درمان‌های جدید برای سرطان پروستات تهاجمی هستند.

منبع: مدیکال اکسپرس