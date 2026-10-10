ایران از افغانستان بابت صادرات برق طلبی ندارد

وزیر نیرو گفت: طرف افغانستانی در پرداخت بهای برق بسیار خوش‌حساب بوده و مبالغ مربوط به برق دریافتی را به‌صورت نقدی و سریع پرداخت کرده است؛ به‌طوری که در حال حاضر حتی یک ریال نیز از طرف افغانستان بابت برق طلبکار نیستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به دیدار‌های خود با مقام‌های افغانستان گفت: در دیدار با وزیر صنعت و تجارت افغانستان، پیام‌های مهمی دریافت شد که برای انتقال به وزیران مربوطه و پیگیری موضوعات مطرح‌شده در دستور کار قرار دارد.

 وزیر نیرو با اشاره به دیدار خود با وزیر مالیه افغانستان اظهار کرد: این جلسه نیز بسیار خوب بود و در آن درباره روش‌های تبادل مالی و موضوعات مرتبط با اقتصاد و صنعت برق گفت‌و‌گو کردیم.

او با بیان اینکه ایران تاکنون در زمینه دریافت مطالبات برق از افغانستان با مشکل مالی مواجه نبوده است، افزود: طرف افغانستانی در پرداخت بهای برق بسیار خوش‌حساب بوده و مبالغ مربوط به برق دریافتی را به‌صورت نقدی و سریع پرداخت کرده است؛ به‌طوری که در حال حاضر حتی یک ریال نیز از طرف افغانستان بابت برق طلبکار نیستیم.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با اعضای اتاق بازرگانی و بازدید از نمایشگاه، گفت: تجار در این دیدار‌ها نیاز‌ها و مسائل خود را مطرح کردند که برای رسیدگی به آنها و رفع موانع موجود اقدام خواهیم کرد.

علی‌آبادی با اشاره به مهم‌ترین مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی تصریح کرد: بخش عمده مسائل تجار به حوزه لجستیک، رفت‌وآمد، بازرگانی و امور گمرکی مربوط بود که این موضوعات را با سرکار خانم صادق و سایر مسئولان مربوطه مطرح خواهم کرد تا برای رفع آنها اقدام شود.

او ادامه داد: بخشی از درخواست‌های تجار نیز به نیاز‌های طرف افغانستانی مربوط می‌شود که تأمین یا عبور آنها از مسیر ایران ضرورت دارد. این درخواست‌ها را به مقام‌های مسئول منتقل خواهیم کرد تا زمینه تسهیل مبادلات تجاری و رفع موانع موجود فراهم شود.

برچسب ها: وزیر نیرو ، صنعت برق
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