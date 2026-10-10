باشگاه خبرنگاران جوان - پس از برکناری محمد نوری از هدایت تیم فوتبال صنعت نفت آبادان سیروس پورموسوی اصلی‌ترین گزینه برای هدایت این تیم شد و گفته می‌شود مذاکرات ابتدایی مثبت بوده است و جزئیات توافق امروز شنبه ۱۹ مهر در جلسه پورموسوی با مسئولان باشگاه نفت نهایی خواهد شد.

محمد نوری سرمربی سابق تیم صنعت نفت آبادان پس از کسب نتایج ضعیف روز گذشته پس از شکست مقابل تیم پرسپولیس در تهران به صورت توافقی از این تیم جدا شد البته گفته می‌شود ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد خود را دریافت خواهد کرد.

در یک ماه اخیر باشگاه صنعت نفت آبادان با مشکلات مدیریتی رو‌به‌رو بود و مدیر عامل این تیم از سمت خود ساتعفا کرده بود و در نهایت فردی خارج از دایره فوتبالی در آبادان به نام واحدی زمام امور این باشگاه را در دست گرفته بود و پس از اعتراضات هواداران و فوتبالی‌های شهر آبادان از سوی معاون وزیر اختیارات این باشگاه به فردین راشدی مدیر عامل پالایشگاه آبادان سپرده شد و در پی این انتصاب موسوی سندونی که چندی قبل از این سمت استعفا کرده بود دوباره هدایت این باشگاه را بر عهده گرفت.

گفته می‌شود فردین راشدی مدیر پالایشگاه آبادان از موسوی سندونی خواسته است به وضعیت این باشگاه سر و سامان بدهد و حکم سرپرست مدیر عاملی وی را ابلاغ کرده است.