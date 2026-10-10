مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از کاهش بیش از ۸ میلیون مترمکعب مصرف گاز طبیعی در استان نسبت به ۶ ماهه نخست پارسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمودی مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: مجموع مصرف گاز طبیعی در شش ماهه نخست امسال در استان به ۸۸۴ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۱۸۳ مترمکعب رسید.

او افزود: در بازه مشابه پارسال  ۸۹۳ میلیون و ۱۳۳ هزار و ۱۵۹ مترمکعب گاز طبیعی در استان مصرف شد.

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محمودی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در مصرف گاز طبیعی استان اظهار کرد: در نیمه نخست سال، بخش خانگی، عمومی و تجاری با مصرف ۲۳۶ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۹۹ مترمکعب، نیروگاه‌ها با ۴۷۵ میلیون و ۴۶ هزار و ۳۶۳ مترمکعب، صنایع سیمان ۹ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۶۰۶ مترمکعب و فولاد ۱۳۸ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۴۱۷ مترمکعب و جایگاه‌های عرضه سوخت CNG با ۲۴ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۶۹۸ مترمکعب، از مهم‌ترین بخش‌های مصرف‌کننده گاز طبیعی در استان بودند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های تأمین انرژی کشور بیان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و اهمیت حفظ پایداری شبکه انرژی، همراهی و مشارکت مردم و مشترکان در مدیریت مصرف گاز طبیعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: گاز طبیعی ، مصرف گاز
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