شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود معلم در برخی از مدارس شهرستان خدا آفرین ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دو هفته است که از آغاز سال تحصیلی جدید می‌گذرد و دانش آموزان روانه کلاس‌های درس شدند. اما این روز‌ها آوازه کمبود معلم در برخی از مدارس به گوش می‌رسد. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود معلم در برخی از مدارس شهرستان خدا آفرین استان آذربایجان شرقی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد

متن پیام شهروندخبرنگار

دو هفته از سال تحصیلی گذشته و مدرسه چوپه‌درق از شهرستان خداآفرین استان آذربایجان شرقی هنوز بدون معلم است. اهالی بار‌ها به اداره آموزش‌وپرورش خداآفرین مراجعه کرده‌اند، اما به ما گفتند معلم نداریم هرجا خواستید بچه‌های تان را ثبت نام کنید.ما بار‌ها پیگیری کردیم، اما به نتیجه‌ای نرسیدیم، لطفا بررسی کنید تا این مشکل برطرف شود.

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