باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نواب قائدی با اشاره به چالش‌های حقوقی و قضایی صنعت برق اظهار کرد: تجاوز به حریم خطوط انتقال برق، مسائل مربوط به تملک اراضی و زمین‌های مورد نیاز برای احداث پست‌های برق، استفاده غیرمجاز از برق، فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز و سرقت سیم و تجهیزات شبکه، از جمله مسائل و چالش‌هایی است که رسیدگی به آنها نیازمند همکاری و حمایت جدی دستگاه قضایی است.

او افزود: برخی از این تخلفات علاوه بر وارد کردن خسارت به تأسیسات و شبکه برق، موجب بروز خاموشی در مناطق مختلف شهری و اختلال در تأمین برق مشترکان می‌شود؛ موضوعی که مستقیماً حقوق عمومی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، تقویت تعامل میان شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع نیروی برق و دستگاه قضایی برای برخورد با این تخلفات ضروری است.

قائدی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان فارس تصریح کرد: با حمایت‌های رئیس‌کل دادگستری استان، جناب آقای دکتر رجایی‌نسب، دادستان شیراز و قضات محترم، اقدامات مؤثری برای پیگیری پرونده‌های مرتبط با صنعت برق انجام شده و بخشی از حقوق تضییع‌شده از طریق پیگیری‌های حقوقی همکاران این شرکت در محاکم قضایی احیا شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر ادامه داد: اختصاص حدود ۷ تا ۸ شعبه تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، اقدام ارزشمندی است که می‌تواند موجب افزایش سرعت و دقت رسیدگی به پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف تخلفات و دعاوی مرتبط با صنعت برق شود.

هشدار درباره ساخت‌وساز در حریم خطوط برق

قائدی با تأکید بر لزوم رعایت حریم خطوط انتقال برق از سوی شهروندان گفت: از مردم عزیز درخواست می‌کنیم از هرگونه ساخت‌وساز و تجاوز به حریم خطوط برق، به‌ویژه در حاشیه شهر‌ها و محدوده شهر شیراز، خودداری کنند؛ زیرا این اقدامات علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی و تشکیل پرونده در محاکم قضایی، خطرات جدی همچون برق‌گرفتگی و آسیب‌های جانی را برای افراد به همراه دارد.

او خاطرنشان کرد: حریم خطوط برق صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه با ایمنی شهروندان، پایداری شبکه و حفظ حقوق عمومی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که فردی برای دستیابی به منفعت شخصی به حریم تأسیسات برق تجاوز می‌کند، ممکن است امنیت و منافع تعداد زیادی از شهروندان را نیز به خطر بیندازد؛ بنابراین، مشارکت مردم در رعایت حریم شبکه برق، نقش مهمی در حفاظت از منافع عمومی دارد.

بازسازی پست آسیب‌دیده گویوم در ۴۰ روز

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای ترمیم خسارت‌های واردشده به تأسیسات برق در جریان جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت تأمین برق پایدار و جلوگیری از خاموشی، تیم‌های عملیاتی و تعمیراتی شرکت بلافاصله در محل تأسیسات آسیب‌دیده حاضر شدند و اقدامات لازم برای رفع مشکلات و بازگرداندن شبکه به شرایط پایدار را انجام دادند.

او افزود: در این میان، پست ۶۶ کیلوولت گویوم به‌طور کامل از بین رفته بود که با تلاش شبانه‌روزی همکاران، پست موقت آن در مدت ۴۰ روز بازسازی و با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.

قائدی با اشاره به برنامه‌های تکمیلی برای بازسازی این تأسیسات اظهار کرد: احداث پست دائم گویوم نیز در دستور کار قرار دارد و این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های حیاتی صنعت برق کشور پیگیری می‌شود تا در ادامه، تأمین برق منطقه با اتکا به زیرساخت دائمی و پایدار انجام شود.

او ادامه داد: برخی ایستگاه‌های برق در نقاط مختلف استان نیز به دلیل مجاورت با اماکن نظامی، در جریان حوادث و حملات آسیب‌هایی دیدند که اقدامات لازم برای رفع این خسارت‌ها انجام شده است و در حال حاضر، مشکل خاصی از این بابت در تأمین برق وجود ندارد.

برآورد خسارت ۴ همتی به تأسیسات برق استان فارس

قائدی در تشریح میزان خسارت‌های واردشده به صنعت برق گفت: برآورد اولیه خسارت‌های وارده به تجهیزات، پست‌ها و تأسیسات برق در استان فارس حدود ۴ همت است.

او افزود: در مقیاس ملی نیز میزان خسارت‌های واردشده به تجهیزات و پست‌های صنعت برق کشور در جریان جنگ رمضان، حدود ۷۰ همت برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر در پایان، با تأکید بر تداوم اقدامات فنی و اجرایی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: صیانت از شبکه برق، حفظ پایداری تأمین انرژی و حفاظت از حقوق عمومی مردم، از اولویت‌های اصلی این شرکت است و این اهداف با تداوم تلاش کارکنان صنعت برق و همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی دنبال خواهد شد.

همکاری دستگاه قضایی با صنعت برق برای صیانت از حقوق عامه ادامه دارد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با قدردانی از تلاش مجموعه صنعت برق در عبور از دوره اوج مصرف تابستان، بر تداوم همکاری دستگاه قضایی با متولیان این صنعت، رفع موانع حقوقی، تعیین تکلیف اراضی تملک‌شده و برخورد با استفاده‌های غیرمجاز از برق و سایر حامل‌های انرژی تأکید کرد.

کامران میرحاجی، اظهار کرد: عبور موفق از دوره اوج مصرف برق، با وجود شرایط دشوار و مسائل و محدودیت‌های مختلف، حاصل تلاش مجموعه صنعت برق و همکاری مردم است.

او با اشاره به کاهش خاموشی‌ها نسبت به سال گذشته افزود: عملکرد مجموعه صنعت برق در مدیریت اوج مصرف، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی و تلاش مسئولان و کارکنان این حوزه است و به‌عنوان یک شهروند از همه دست‌اندرکاران این صنعت قدردانی می‌کنم.

برق، زیرساخت اساسی زندگی امروز

میرحاجی با تأکید بر اهمیت استمرار تأمین برق بیان کرد: اهمیت برق در زندگی امروز فراتر از تأمین روشنایی است و این انرژی به یکی از زیرساخت‌های اساسی تمدن و زندگی روزمره تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی بدون دسترسی پایدار به برق با اختلال مواجه می‌شود.

او با بیان اینکه ارائه خدمات مطلوب در صنعت برق به همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، گفت: هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند به همه اهداف خود دست یابد و تحقق برنامه‌ها مستلزم تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

دادستان مرکز استان فارس ادامه داد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، به‌ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه، آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شعب ویژه و دستورات قضایی لازم، از اقدامات قانونی صنعت برق حمایت کند.

او همچنین از همکاری‌های صورت‌گرفته میان دستگاه قضایی و مجموعه صنعت برق قدردانی کرد و بر تداوم این تعامل برای رفع موانع و تسهیل انجام وظایف قانونی تأکید کرد.

ضرورت تسلط کارشناسان حقوقی بر قوانین تملک اراضی

میرحاجی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع تملک اراضی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را یکی از مسائل مهم حقوقی دانست و اظهار کرد: آشنایی دقیق کارشناسان حقوقی با قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی، نقش مهمی در دفاع مؤثر از حقوق دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از بروز اختلافات دارد.

او با اشاره به تفاوت مقررات حاکم بر تملک اراضی در دوره‌های زمانی مختلف افزود: قوانین مربوط به تملک، به‌ویژه مقررات مرتبط با اراضی تملک‌شده پیش از سال ۱۳۶۰، فاصله زمانی سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ و همچنین اراضی تملک‌شده پس از سال ۱۳۷۰، باید با دقت بررسی و در پرونده‌های حقوقی به‌درستی مورد استناد قرار گیرند.

دادستان مرکز استان فارس با اشاره به قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، خاطرنشان کرد: کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید با شناخت دقیق مقررات هر دوره، مستندات قانونی مرتبط را به‌درستی در دفاعیات خود منعکس کنند.

او تأکید کرد: تسلط بر قوانین و مقررات، علاوه بر تقویت دفاع حقوقی دستگاه‌ها، از بروز اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری می‌کند.

لزوم توجه به حقوق مالکان در اجرای طرح‌های صنعت برق

میرحاجی با اشاره به مقررات قانونی مرتبط با تأسیسات و خطوط انتقال برق تصریح کرد: در اجرای طرح‌های صنعت برق، باید میان مقررات مربوط به تملک اراضی و ضوابط نصب خطوط انتقال برق تفکیک قائل شد و هر موضوع بر اساس حکم قانونی مربوط به خود مورد بررسی قرار گیرد.

او افزود: در مواردی که اجرای طرح‌ها موجب ورود خسارت به اشخاص می‌شود، موضوع جبران خسارت نیز باید مطابق مقررات قانونی مورد توجه قرار گیرد.

دادستان مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پرونده‌های مرتبط با اراضی و تأسیسات صنعت برق گفت: کارشناسان حقوقی باید با اشراف کامل بر قوانین و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی، از حقوق دستگاه‌های اجرایی دفاع کنند و در عین حال، حقوق قانونی اشخاص و مالکان نیز رعایت شود.

ارتقای جایگاه کارشناسان حقوقی ضروری است

میرحاجی در ادامه، ارتقای جایگاه کارشناسان حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و اظهار کرد: در برخی موارد، تصمیم‌های اجرایی به دلیل نبود مشورت حقوقی کافی، مشکلاتی ایجاد می‌کنند که اصلاح آنها در مراحل بعد دشوارتر خواهد بود.

او افزود: کارشناسان حقوقی باید از جایگاه سازمانی مناسبی برخوردار باشند تا مدیران دستگاه‌ها پیش از اتخاذ تصمیم‌های مهم، به‌ویژه در تنظیم قراردادها، اجرای پروژه‌ها و تصمیم‌گیری درباره املاک و اراضی، از نظرات تخصصی آنان استفاده کنند.

میرحاجی همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت شغلی و حق‌الزحمه کارشناسان حقوقی تأکید کرد و گفت: این کارشناسان در پرونده‌های مهم و پیچیده، مسئولیت دفاع از حقوق دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و لازم است متناسب با مسئولیت‌ها و وظایف خود مورد حمایت قرار گیرند.

دادستان مرکز استان فارس، برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر و تخصصی را نیز از نیاز‌های مهم کارشناسان حقوقی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر قوانین، تحولات اجتماعی و پیچیده‌تر شدن مسائل حقوقی، آموزش‌های به‌روز و مستمر باید به‌صورت حضوری و غیرحضوری در دستور کار قرار گیرد.

ضرورت مشارکت صنعت برق در فرایند تدوین قوانین

میرحاجی با اشاره به گسترش نقش برق در ابعاد مختلف زندگی و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: در تدوین و بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه‌های مختلف، از جمله کشاورزی، ساختمان‌سازی و سایر فعالیت‌های عمرانی، باید ملاحظات مربوط به برق و انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: حضور کارشناسان متخصص صنعت برق در فرایند بررسی و تدوین قوانین می‌تواند به شناسایی آثار تصمیم‌ها بر زیرساخت‌های انرژی کمک کند و از تصویب مقرراتی که در مرحله اجرا مشکلاتی ایجاد می‌کنند، جلوگیری کند.

میرحاجی بر ضرورت تعامل کارشناسان حقوقی و فنی صنعت برق با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های قانون‌گذاری تأکید کرد و خواستار تقویت این همکاری‌ها شد.

برخورد با استفاده‌های غیرمجاز از برق و انرژی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات مرتبط با صنعت برق اظهار کرد: در دادسرای استان، دستورالعمل‌هایی برای پیگیری برخی موضوعات مرتبط با برق، گاز و سایر حوزه‌های زیرساختی صادر شده و همکاران قضایی با جدیت در حال پیگیری این مسائل هستند.

وی با اشاره به پیامد‌های استفاده غیرمجاز از حامل‌های انرژی افزود: تخلفات مرتبط با استفاده غیرمجاز از برق و آب، علاوه بر ایجاد مشکلات برای دستگاه‌های خدمات‌رسان، در حوزه گاز نیز می‌تواند مخاطرات جدی و حتی خطرات جانی و مالی به همراه داشته باشد.

میرحاجی تأکید کرد: برخورد قانونی با این موارد نیازمند ارائه گزارش‌های دقیق، مستند و به‌موقع از سوی دستگاه‌های مسئول است تا امکان رسیدگی مؤثر و اتخاذ تصمیم‌های قانونی فراهم شود.

او در پایان، با اعلام آمادگی مجموعه قضایی استان برای همکاری با مسئولان صنعت برق و پیگیری مسائل مرتبط با حقوق عامه، خاطرنشان کرد: مجموعه‌های مسئول می‌توانند مسائل و مشکلات حقوقی خود را با ارائه مستندات لازم به دستگاه قضایی منعکس کنند تا در چارچوب قوانین و مقررات، اقدامات مقتضی برای رفع موانع و حمایت از حقوق عامه انجام شود.

فرماندار شیراز بر ضرورت ساماندهی حاشیه‌نشینی، رسیدگی به مشکلات مناطق پیرامونی شهر و اتخاذ راهکار‌های عملی برای مدیریت باغ‌شهر‌ها تأکید کرد.

کراماتی با اشاره به اهمیت حفظ زیرساخت‌های شهری و نقش آنها در مدیریت بحران‌ها، از تلاش‌های مدیران و مجموعه‌های اجرایی برای پیشبرد امور و رفع مشکلات موجود قدردانی کرد.

او با بیان اینکه زیرساخت‌ها از مهم‌ترین مؤلفه‌های پایداری و توسعه شهر‌ها به شمار می‌روند، اظهار داشت: در شرایطی که جوامع با انواع بحران‌ها و تهدید‌ها مواجه هستند، توجه به زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر است.

ضرورت توجه به حاشیه‌نشینی و مهاجرت در شیراز

فرماندار شیراز با اشاره به ویژگی‌های جمعیتی این کلان‌شهر، مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی را از جمله مسائل مهم پیش روی مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: افزایش جمعیت در مناطق پیرامونی شیراز، فشار قابل‌توجهی بر زیرساخت‌ها و منابع اقتصادی وارد کرده و مدیریت این شرایط، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع کافی است.

کراماتی با اشاره به تجربه فعالیت خود در بخش‌های مرکزی شیراز افزود: برخی روستا‌های اطراف شهر طی سال‌های گذشته با رشد چشمگیر جمعیت مواجه شده‌اند؛ در حالی که زیرساخت‌ها و امکانات آنها متناسب با این افزایش جمعیت توسعه نیافته است. ایجاد تعادل میان جمعیت، امکانات و ظرفیت‌های خدمات‌رسانی، مستلزم صرف هزینه و اجرای برنامه‌های بلندمدت است.

او همچنین با اشاره به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در برخی مناطق پیرامونی شهر تصریح کرد: این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه به دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، می‌تواند خطرات و مشکلات متعددی برای ساکنان به همراه داشته باشد.

لزوم ساماندهی باغ‌شهر‌ها و صیانت از منابع عمومی

فرماندار شیراز با اشاره به موضوع باغ‌شهر‌ها و ضرورت تعیین تکلیف وضعیت موجود، بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی و ارائه راهکار‌های اجرایی تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: در شرایطی که باغ‌شهر‌ها شکل گرفته‌اند و هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل شده است، باید راهکاری واقع‌بینانه برای مدیریت این وضعیت در نظر گرفت؛ راهکاری که ضمن رعایت ضوابط قانونی و حفاظت از منابع و اراضی، امکان تعیین تکلیف مسائل موجود را فراهم کند.

کراماتی همچنین بر ضرورت رسیدگی به مسائل مربوط به حریم‌ها، حقوق عمومی و حقوق دولت تأکید کرد و گفت: این موضوعات در جلسات مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و پیگیری آنها با همکاری دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد یافت.

تأکید بر رعایت عدالت و توجه به حقوق مردم

فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مسائل و دغدغه‌های مرتبط با کشاورزان و اجرای طرح‌های عمرانی، بر ضرورت رعایت عدالت و توجه هم‌زمان به حقوق مردم و دولت تأکید کرد.

او اظهار داشت: در اجرای طرح‌ها و تصمیم‌های اجرایی باید شرایطی فراهم شود که ضمن رعایت قوانین و حفظ منافع عمومی، حقوق مردم نیز به‌درستی مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌یک از طرفین متحمل خسارت و اجحاف نشوند.

کراماتی در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و مجموعه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد با همدلی، پیگیری مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه رفع مشکلات موجود و بهبود شرایط زندگی شهروندان فراهم شود.