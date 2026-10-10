مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم:

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم:

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، امروز در برنامه رادیویی بی تعارف رادیو قم با اشاره به زیرساخت‌های صنعتی استان اظهار کرد: قم دارای هفت شهرک صنعتی، یک شهرک فناوری صنایع شیمیایی، پنج ناحیه صنعتی و یک شهرک صنعتی غیردولتی است.

وی در ادامه با اشاره به تعداد واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌ها تصریح کرد: بیش از ۲ هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فعالیت دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعتی قم است.

کریمی خاطرنشان کرد: ظرفیت اشتغال‌زایی این واحدهای صنعتی بیش از ۵۰ هزار نفر است و این آمار، نقش مهم شهرک‌های صنعتی در ایجاد اشتغال و رونق تولید استان را نشان می‌دهد.

صدور ۳۳۱ مجوز صنعتی در قم / اشتغال‌زایی برای ۹ هزار نفر

وی در ادامه از صدور ۳۳۱ مجوز فعالیت صنعتی در نیمه نخست امسال خبر داد و اظهار داشت: مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این مجوزها بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت اشتغال‌زایی این مجوزها تصریح کرد: این تعداد مجوز صنعتی، زمینه اشتغال برای ۹ هزار و ۱۰۰ نفر را فراهم می‌کند که گامی مهم در توسعه اشتغال و رونق تولید استان به شمار می‌رود.

کریمی خاطرنشان کرد: صدور این مجوزها نشان‌دهنده روند رو به رشد سرمایه‌گذاری صنعتی در قم است و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از این طرح‌ها، ظرفیت‌های تولیدی و اشتغالی استان بیش از پیش تقویت شود.

سرمایه‌گذاری ۸۸ هزار میلیارد ریالی در صنعت قم

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۷۹ پروانه بهره‌برداری برای آغاز فعالیت واحدهای صنعتی جدید و توسعه واحدهای موجود در استان صادر شد.

وی در ادامه با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این پروانه‌ها تصریح کرد: حجم سرمایه‌گذاری واحدهای صنعتی مذکور بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که نشان‌دهنده روند رو به رشد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت استان است.

کریمی خاطرنشان کرد: ظرفیت اشتغال‌زایی این واحدها ۲ هزار و ۶۰۰ نفر است و صدور این پروانه‌ها، گامی مؤثر در توسعه صنعتی، رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی در استان قم به شمار می‌رود.

اشتغال صنعتی قم در جایگاه ششم کشور

کریمی با اشاره به مزیت‌های صنعتی استان اظهار کرد: زیرساخت‌های صنعتی مناسب، قرار گرفتن قم در شاهراه مواصلاتی کشور، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به بازارهای اصلی مصرف، از عوامل مؤثر در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی در این استان به شمار می‌روند.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های حمایتی استان تصریح کرد: بر اساس سیاست‌های تعیین‌شده، طرح‌های صنعتی فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور در اولویت صدور مجوز و حمایت قرار دارند و سایر طرح‌ها بر اساس این اولویت‌ها ارزیابی می‌شوند.

کریمی خاطرنشان کرد: استان قم از نظر اشتغال صنعتی در رتبه ششم کشور قرار دارد و این جایگاه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه صنعت و تولید است که با حمایت از طرح‌های اولویت‌دار، بیش از پیش تقویت خواهد شد.

جوازهای تأسیس صنعتی قم، اشتغال ۶۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، ۲۵۲ جواز تأسیس برای طرح‌های صنعتی ایجادی و توسعه‌ای در استان صادر شده است.

وی در ادامه با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها تصریح کرد: سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این جوازهای تأسیس، ۴۹۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه صنعتی استان است.

کریمی، آمار صدور مجوزها نشان‌دهنده ظرفیت مناسب قم برای جذب سرمایه و توسعه فعالیت‌های تولیدی دانست و خاطرنشان کرد: این طرح‌ها ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار و ۵۰۰ نفر را دارند و صدور این جوازها، نویدبخش رونق بیشتر صنعت، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان قم است.