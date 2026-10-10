امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول نرخ
سکه طرح جدید  ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۲۶۱ میلیون و ۸۰۰  هزار تومان
نیم سکه ۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلبون و ۳۷۸ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
سکه باید قیمتش بالای 500 میلیون بشه
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
.
۱۲:۳۴ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
قیمت سکه پارسیان هم بزارید ممنون میشم
۱
۴
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