باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۶ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۷۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۶ میلیون و ۵۳۶ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۵ میلبون و ۳۷۸ هزار تومان