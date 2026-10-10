معاون وزیر صمت یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری را بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو به منظور توسعه معدن و صنایع معدنی کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، بازگشت این منابع به سازمان به شکل مطلوب انجام نمی‌شود و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست محمدمسعود سمیعی‌نژاد رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با زهره عالی‌پور، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، آخرین وضعیت پروژه‌های معدن و صنایع معدنی قابل واگذاری و مسائل مرتبط با این طرح‌ها مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

سمیعی‌نژاد در این نشست با اشاره به نقش ایمیدرو در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، بر ضرورت تعیین تکلیف دقیق پروژه‌های قابل واگذاری و رفع چالش‌های موجود در فرآیند واگذاری برای انجام ماموریت توسعه‌ای ایمیدرو تأکید کرد.

معاون وزیر صمت یکی از موضوعات مهم مورد پیگیری را بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها به ایمیدرو به منظور توسعه معدن و صنایع معدنی کشور عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی، بازگشت این منابع به سازمان به شکل مطلوب انجام نمی‌شود و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شود. به گفته وی، این موضوع مورد تأکید و پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز قرار دارد.

توسعه معدن نباید متوقف شود

سمیعی‌نژاد با اشاره به نقش ایمیدرو در اجرای طرح‌های توسعه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر ایمیدرو از محل سود شرکت‌هایی که در آنها سهامدار است، منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی را تأمین می‌کند؛ از این رو، نحوه بازگشت منابع حاصل از واگذاری‌ها می‌تواند بر روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای اثرگذار باشد تا پروژه‌های توسعه‌ای این بخش متوقف نشود. 

در ادامه این نشست، زهره عالی‌پور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی نیز بر اهمیت بررسی دقیق پرونده‌های واگذاری تأکید کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی مطابق با قانون و بند‌های قانون اصل ۴۴؛ امور مرتبط با خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی را دنبال می‌کند. 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از کارشناسی و بررسی تخصصی امور مربوط به خصوصی‌سازی در حوزه معدن و صنایع معدنی تقدیر و بر همکاری بین سازمانی در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌ها تأکید کرد.

برچسب ها: معدن ، توسعه معدن
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