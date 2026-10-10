باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا عالی‌پور، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز با بیان اینکه اهواز مسطح و فاقد شبکه مستقل دفع آب‌های سطحی است، گفت: ما وارث شهری هستیم که از بدو تأسیس شهرداری آن بیش از ۱۰۰ سال می‌گذرد. با توجه به اینکه اهواز در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، بارش‌ها در این شهر اندک است. تا قبل از سال ۱۳۷۰، شهرداری متولی هم فاضلاب و هم آب‌های سطحی بود؛ بنابراین کانال‌هایی با ابعاد بالاتر، یک متر و دو متر، از جمله کانال‌هایی در محله‌هایی مانند سی‌متری در اهواز قدیم ایجاد می‌کرد.

او افزود: از سال ۱۳۷۰ به بعد که قانون تأسیس شرکت‌های آب و فاضلاب آمد، شرکت‌های آب و فاضلاب کانال‌ها و مجاری را تنها برای دفع فاضلاب خانگی ایجاد کردند و شهرداری، متولی ایجاد شبکه آب‌های سطحی به صورت مستقل و مجزا از فاضلاب شد. از سال ۱۳۷۰ تا امروز، حدود ۳۵ سال، باید این اقدامات را انجام می‌دادیم اما اجرای آن از سال ۱۴۰۰ و همزمان با طرح جامع فاضلاب اهواز آغاز شد.

کوی علوی؛ اولین فاز، آخرین امید

عالی‌پور با اشاره به آغاز اولین بخش طرح شبکه دفع آب‌های سطحی گفت: از سال ۱۴۰۰ اولین بخش این طرح در کوی علوی آغاز شد که در آن، ۳.۲ کیلومتر خط به مقطع ۱۸۰۰ به سمت رودخانه کارون اجرا شد و یک ایستگاه پمپاژ، حدود ۵ مترمکعب در ثانیه آب را به سمت رودخانه کارون انتقال می‌دهد. از این فاز تنها اتصال خط مانده بود که آن را هم انجام دادیم تا مشکل این محله‌ها حل شود.

او درباره ادامه اجرای این پروژه افزود: با اجرای این فاز، پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۷ درصد است؛ زمانی که کار شروع شد اعتبار برآوردشده برای آن حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود. البته همان زمان هم رقم بالا بود اما اگر اعتبارات به این سمت سوق داده می‌شد امکان داشت که ۴۰ تا ۵۰ درصد پروژه اجرا شود. با توجه به تورم ایجادشده، اکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه نیاز است که تأمین این اعتبار نه تنها از شهرداری اهواز بلکه از خوزستان برنمی‌آید.

مطالبه‌ای ملی برای بحرانی استانی

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اهواز اضافه کرد: همان‌گونه که برای حل مشکل آب و فاضلاب اعتبار ملی در نظر گرفته شده است، برای اجرای این پروژه هم باید اعتبارات ملی در نظر گرفته شود تا این مشکل تاریخی حل شود.

عالی‌پور با هشدار درباره بارش‌های شدید پیش رو گفت: اگر بارندگی‌های سیل‌آسا و در اصطلاح النینو، در شهر اهواز و استان خوزستان رخ دهد و بارندگی‌های بیش از ۷۰ میلی‌متر و تا ۱۵۰ میلی‌متر که پیش‌بینی شده را داشته باشیم، قطعاً با مشکل مواجه می‌شویم؛ نه تنها در اهواز که زیرساخت‌های آن دچار مشکل است، بلکه شهرهای پیشرفته جهان نیز با این میزان و شدت بارندگی دچار بحران می‌شوند.

او افزود: در شهرهای بزرگ و پیشرفته جهان نیز چنین بارندگی‌هایی رخ داده و آب تا خودروهای در خیابان بالا آمده است و بارش‌های شدید موجب شده آب از سرویس بهداشتی منازل بالا بزند.

عالی‌پور تصریح کرد: باید توجه شود اقداماتی که در حال انجام است، برای شرایط عادی است؛ شرایطی که حدود ۵۰ میلی‌متر بارندگی در ۲۴ ساعت داشته باشیم و ماندگاری آب کمتر از ۲۴ ساعت باشد.

او درباره وضعیت حین بارندگی نیز گفت: با توجه به شرایط اهواز، حین بارندگی در خیابان‌ها آبگرفتگی داریم؛ تمام تلاش ما این است که پس از بارندگی و آرام شدن هوا، تخلیه آب‌ها در کمتر از ۱۲ ساعت انجام شود و آبگرفتگی ۲۴ ساعت طول نکشد.

عالی‌پور در ادامه با اشاره به تمرکز بر تأمین اعتبار گفت: تمرکز روی پروژه‌ها، تأمین اعتبار و روی این است که از اعتبارات ملی استفاده شود. در این خصوص، شهردار با رئیس‌جمهور دیداری داشت تا از منابع اعتبارات بحران برای اهواز استفاده شود.

اهواز، شهری که سال‌ها با فاضلاب و آب‌گرفتگی دست‌وپنجه نرم کرده، حالا با پروژه‌ای روبه‌روست که فقط ۷ درصد پیشرفت داشته و به ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. باران‌های پیش رو، اگر همان‌طور که پیش‌بینی شده بیایند، می‌توانند آزمونی سخت برای شهری باشند که هنوز شبکه مستقل دفع آب‌های سطحی ندارد. پرسش این است: آیا اعتبار ملی پیش از بحران می‌رسد یا بعد از آن؟