باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به برنامه‌های دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از جنگ اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های دولت، بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل بازار ارز و مهار تورم است. محور دیگر نیز تأمین منابع مورد نیاز برای پوشش کسری بودجه است.

وی افزود: با توجه به تلاش‌های دشمن صهیونیستی برای وارد کردن آسیب به کشور، دولت برنامه‌ای را در ستاد اقتصادی جمع‌بندی کرده است که قرار است طی چند روز آینده برای تصویب به دولت ارائه شود. با اجرای این برنامه، امیدواریم مسائل مربوط به کمبود منابع بودجه‌ای نیز برطرف شود. در این زمینه اقدامات مؤثری انجام شده است.

حمایت از ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک

وزیر اقتصاد با تشریح برنامه‌های حمایتی دولت از بخش تولید گفت: در حوزه حمایت از تولید، بازسازی و نوسازی، بنگاه‌های اقتصادی را در سه گروه کسب‌وکار‌های کوچک، بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ دسته‌بندی کرده‌ایم.

مدنی‌زاده ادامه داد: نزدیک به ۳۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک از تسهیلات و امکانات حمایتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شده‌اند و بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است.

وی با اشاره به برنامه حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: در این بخش، حدود ۳۲۰۰ بنگاه که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده‌اند، برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند. برنامه‌ریزی لازم برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و همچنین تأمین مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، بازسازی و نوسازی این بنگاه‌ها انجام شده است.علاوه بر تسهیلات بانکی، حمایت‌های مالیاتی و بخشودگی‌های مالیاتی نیز برای این بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

ثبت درخواست نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات

مدنی‌زاده با اشاره به روند رسیدگی به درخواست‌های تسهیلاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان درخواست تسهیلات از سوی این بنگاه‌ها ارسال شده که در فرایند بررسی و رسیدگی قرار دارد. فرایند رسیدگی به حدود نیمی از این مبالغ انجام شده و بررسی و پیگیری سایر درخواست‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

حمایت مالیاتی و اعتباری از صنایع بزرگ آسیب‌دیده

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی گفت: جلساتی با حضور مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و سایر مجموعه‌های مرتبط در وزارت اقتصاد برای بررسی مسائل و نیاز‌های این بنگاه‌ها پای کار آمدند.

وزیر اقتصاد افزود: نمایندگان بنگاه‌های بزرگ صنعتی که از شرایط جنگ آسیب دیده بودند، در این جلسات حضور یافتند و مسائل مالیاتی، نیاز‌های اعتباری و تسهیلاتی و همچنین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و بازسازی آنها بررسی شد. پس از بررسی‌ها، این بنگاه‌ها برای دریافت حمایت‌های لازم به بانک‌ها، سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی معرفی شدند و مبالغ قابل‌توجهی از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده به آنها اختصاص یافت.

۲۰ هزار میلیارد تومان توقف عملیات اجرایی و ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم مالیاتی

مدنی‌زاده با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیات برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان توقف عملیات اجرایی، حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بخشودگی جرایم و حدود ۸ هزار میلیارد تومان تخصیص بدهی در نظر گرفته شده است. همچنین حدود ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها مشمول استمهال شده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات ارائه‌شده، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده نیز آغاز شده است.

وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به برنامه‌های تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه گفت: بنگاه‌هایی که بر اساس برنامه‌های خود نیازمند انتشار اوراق و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بودند، به سازمان بورس دعوت شدند تا برنامه‌های تأمین مالی آنها بررسی و برای اجرای آنها اقدام شود.