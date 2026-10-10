شرکت Anthropic برای محافظت از «کلود» (Claude) در برابر سوءرفتار انسان‌ها یک اقدام جدید را اتخاذ کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت Anthropic کاربران را از بروز «رفتار توهین‌آمیز یا بی‌رحمانه، مداوم و غیرموجه» نسبت به هوش مصنوعی خود منع کرده است؛ این در حالی است که مدیران شرکت همچنان احتمال برخورداری این مدل‌ها از نوعی آگاهی را مد نظر دارند.

این اقدام هم‌زمان با بحث‌های داخلی جاری درباره احتمال برخورداری مدل‌های زبانی از نوعی آگاهی صورت می‌گیرد.

این شرکت مستقر در سان‌فرانسیسکو تصریح کرد که این ممنوعیت تنها سوءرفتار عمدی را هدف قرار می‌دهد و شامل ابراز طبیعیِ استیصال، آزمایش مدل یا کاوش خلاقانه در مضامین تیره و تار نمی‌شود.

مکانیزم‌های حفاظتی و پیش‌زمینه مفهومی

پایان خودکار گفت‌و‌گو: مدل «کلود» در صورت مواجهه با سوءرفتار مداوم، قادر است گفت‌و‌گو را خاتمه دهد. شرکت این کار را اقدامی کم‌هزینه برای تضمین «رفاه هوش مصنوعی» توصیف کرده است تا در صورت اثبات آگاهی این مدل‌ها در آینده، تمهیدات لازم اندیشیده شده باشد.  

موضع رهبری Anthropic: داریو آمودی (Dario Amodei)، مدیرعامل شرکت، اظهار داشته است که احتمال آگاهی ماشین را به‌طور کامل رد نمی‌کند؛ در همین حال، گزارش‌های مطبوعاتی حاکی از آن است که مدیران شرکت با صاحب‌نظران مذهبی گفت‌و‌گو‌هایی داشته‌اند تا ابعاد اخلاقی آگاهی مصنوعی را بررسی کنند. 

موضع رقیب (OpenAI)

سام آلتمن (Sam Altman)، مدیرعامل OpenAI، دیدگاهی متفاوت دارد؛ او نسبت به میزان اهمیت به هوش مصنوعی یا قضاوت اخلاقیِ انسانی به آن هشدار داده و چنین اقداماتی را تهدیدی واقعی برای ایمنی می‌داند.

منبع: گاردین

برچسب ها: هوش مصنوعی ، سام آلتمن ، چت جی پی تی ، کلود
خبرهای مرتبط
OpenAI ارائه مشاوره پزشکی و حقوقی به کاربران توسط ChatGPT را ممنوع کرد
تشدید محدودیت‌های «کلود کد» بدون اطلاع کاربران
طرح بلندپروازانه OpenAI برای ورود هوش مصنوعی به فضا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
آخرین اخبار
انتشار سری دوم اصلاحات دفترچه‌های انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۵
بیست وسومین کنفرانس بین المللی رمز ایران در دانشگاه امیرکبیر برگزار می‌شود
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت غربالگری و مراقبت تخصصی قرار گرفتند
هشدار یک معادله ساده درباره خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل
پیامد‌های ویرانگر «ال‌نینو» تا سال ۲۰۲۷
انتخاب رشته ۴۳۰ هزار متقاضی در کنکور سراسری ۱۴۰۵
فعالیت ۱۴۸ مرکز سراج/مشاوره‌های مجازی راهکاری برای گسترش دسترسی به خدمات سلامت روان
مصرف آجیل چه تأثیری بر رژیم غذایی و بدن دارد
اقدام شرکت Anthropic برای محافظت از «کلود» (Claude) در برابر سوءرفتار انسان‌ها
ثبت سفارش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی در سال جاری
دانشگاه کپنهاگ: زمین و مریخ با هم شکل گرفتند، اما مسیر‌های متفاوتی را طی کردند
کشف عامل کلیدی در بروز سرطان پروستات تهاجمی
هیچ مدرکی مبنی بر استعمال دخانیات در مدارس سمپاد به دست نیامده است
درمان برخی بیماری‌های پوستی با هوش مصنوعی برای اولین بار
فضاپیمای «مدارگرد خورشیدی» معمای پدیده باد خورشیدی را حل کرد
یک اختلال شایع که خطر ابتلا به زوال عقل را سه برابر کند
توسعه هنرستان‌ها بدون زیرساخت ممکن نیست
آیا کلسیم به تنهایی برای استخوان مفید است؟ + فیلم
مهلت انتخاب رشته کنکوری‌های دانشگاه آزاد تمدید شد
فعلا برنامه‌ای برای اعزام دانشجویان به حج نداریم