در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۵ میلیون تن فرآورده نفتی از بندر شهید رجایی صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بندر شهید رجایی در نیمه نخست سال 1405، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و فشار تحریم‌ها، به فعالیت‌های صادراتی خود در حوزه فرآورده‌های نفتی ادامه داد و میزبان عملیات بارگیری و صادرات صدها فروند کشتی بود.

حمیدرضا محمدحسینی تختی، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، در مجموع 5 میلیون و 140 هزار تن فرآورده نفتی از طریق این بندر صادر شده است.

وی افزود: این میزان صادرات در قالب عملیات 325 فروند کشتی به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های صادراتی فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی طی این مدت است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر تجارت خارجی، از جمله محدودیت‌های مالی و تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا، بیان کرد: با وجود این شرایط، جریان صادرات فرآورده‌های نفتی متوقف نشده و فعالیت‌های مرتبط با این بخش ادامه داشته است.

محمدحسینی تختی خاطرنشان کرد: استمرار این روند، بیانگر حفظ ظرفیت‌های صادراتی و تداوم فعالیت در بازارهای هدف، با وجود محدودیت‌های اقتصادی و بین‌المللی است.