باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق فانی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: عملیات برداشت محصول «به» از سطح یک هزار و ۸۱۵ هکتار از باغ‌های استان فارس با پیش‌بینی تولید بیش از ۱۹ هزار تن آغاز شد؛ رقمی که این استان را در رتبه دوم تولید و جایگاه سوم سطح زیر کشت این میوه باغی در کشور قرار می‌دهد.

او بیان کرد: متوسط عملکرد تولید این محصول در باغ‌های استان ۱۱ تن در هر هکتار است. این سطح از بهره‌وری بیانگر مدیریت بهینه منابع آب و خاک و همچنین ترویج دانش فنی در میان بهره‌برداران بخش باغبانی استان است که منجر به کسب جایگاه برتر ملی برای فارس شده است.

فانی در تشریح جغرافیای تولید این محصول در پهنه استان، شهرستان‌های نی‌ریز، اقلید، بوانات، شیراز، سرچهان، خرم‌بید و سپیدان را به عنوان قطب‌های اصلی با بیشترین سطح زیر کشت و بالاترین میزان تولید معرفی کرد. این شهرستان‌ها با بهره‌گیری از شرایط اقلیمی متنوع، سهم بسزایی در پایداری عرضه این محصول به بازار‌های مصرف دارند.

او درباره گونه‌های کشت‌شده، اظهار کرد: ارقام غالب در باغ‌های این منطقه شامل ارقام اصفهانی که در بازار با نام‌های محلی «شیشه‌ای» و «دبه‌ای» شناخته می‌شوند و همچنین ارقام بومی سازگار با شرایط محیطی است. تنوع این ارقام علاوه بر انطباق با اقلیم‌های گوناگون استان، زمینه پاسخگویی به تقاضا‌های مختلف بازار را فراهم کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: توسعه زنجیره‌های ارزش، حمایت از ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی جهت جلوگیری از خام‌فروشی و هدایت این حجم از تولید به سمت بازار‌های صادراتی، از اولویت‌های راهبردی برای ارزش‌آفرینی بیشتر در این بخش است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، درآمدزایی قابل‌توجهی برای باغداران استان به همراه خواهد داشت و نقش مؤثری در تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه ایفا می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس