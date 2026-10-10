 رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از رشد ناوگان حمل‌ونقل عمومی و افزایش شمار رانندگان فعال در بخش مسافربری استان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - شمس‌الدین صدیق نیا رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: توسعه ظرفیت جابه‌جایی مسافران و تقویت توان عملیاتی ناوگان از محورهای مهم ارتقای خدمات سفر در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان به شمار می‌رود.

 با تشریح آمار ناوگان مسافربری اظهار کرد: تعداد کل ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان با افزایش ۹۰ دستگاهی از ۳ هزار و ۵۸ دستگاه به ۳ هزار و ۱۴۸ دستگاه رسیده که بیانگر رشد ۲.۹۴ درصدی است.

صدیق‌نیا افزود: در بخش اتوبوس تعداد ناوگان با رشد ۱.۲۷ درصدی از ۴۷۲ دستگاه به ۴۷۸ دستگاه افزایش یافته است. 

همچنین شمار مینی‌بوس‌ها با رشد ۵.۱۴ درصدی از یک‌هزار و ۵۱ دستگاه به یک‌هزار و ۱۰۵ دستگاه و تعداد سواری‌های فعال در بخش مسافربری با رشد ۱.۹۵ درصدی از یک‌هزار و ۵۳۵ دستگاه به یک‌هزار و ۵۶۵ دستگاه رسیده است.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش ظرفیت نیروی انسانی این بخش تصریح کرد: تعداد رانندگان فعال حمل‌ونقل مسافربری استان نیز با رشد ۶.۱۶ درصدی و افزایش ۱۸۵ نفری از ۳ هزار و ۲ نفر به ۳ هزار و ۱۸۷ نفر رسیده است.

 

برچسب ها: ناوگان مسافربری ، حمل و نقل جاده ای
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