باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی عبدیان رییس اتاق بازرگانی قزوین در یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: در سفر به روسیه تفاهم‌نامه‌هایی با طرف روس امضا شد و هم‌اکنون نیز با پیگیری‌های مستمر وارد فاز اجرایی شده و موانع آنها نیز در حال برطرف شدن است.

وی افزود: دفتر تجاری قزوین در مسکو هم‌اکنون با ۲۰ کارمند راه‎‌اندازی شده تا امور مربوط به مسایل مختلف از جمله صادرات را به صورت تخصصی پیگیری کنند؛ تیم ما در حوزه کاشی و سرامیک بسیار موفق عمل کرده و اکنون جزو ۲ بازیگر اصلی این بازار در روسیه محسوب می‌شویم.

عبدیان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه واردات نهاده‌ها بیان کرد: دخالت‌های غیرضروری در تامین گندم، ذرت و جو باعث ایجاد رقابت کاذب شده و این وضعیت هزینه حمل دریایی را از ۲۵ تا ۳۰ دلار به ۱۲۰ دلار رسانده که فشار مضاعفی بر بخش اقتصادی وارد می‌کند.

این مسئول ادامه داد: متاسفانه در حوزه واردات نهاده‌ها نیز رانت وجود دارد و صادرکنندگان بخش خصوصی که بایستی ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند، درگیر پروسه‌های تعزیراتی و دادگاه می‌شوند، در حالی که سود نهایی این فرآیند به جیب واردکنندگان رانتی می‌رود.

رییس اتاق بازرگانی قزوین با بیان اینکه به دنبال نظم‌بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی هستیم، ادامه داد: برای جلوگیری از رقابت کاذب میان فعالان اقتصادی استان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم ۲۰ درصد تولیدات واحد‌های صنعتی و کشاورزی قزوین به بازار روسیه اختصاص یابد.

به گفته وی، علاوه بر کاشی و سرامیک، در حوزه پلیمری نیز کیفیت بسیار بالاتری نسبت به بازار روسیه داریم و به همین جهت صادرات آن را پیگیری می‌کنیم؛ همچنین محصولات کشاورزی نظیر کشمش، گوجه، فلفل و تولیدات گلخانه‌ای نیز در سبد صادراتی ما جایگاه ویژه‌ای دارند.

عبدیان با تاکید بر لزوم تحول در صنعت گردشگری استان بیان کرد: در حال پیگیری هستیم تا در اولین فرصت، تیمی پنج نفره از فعالان گردشگری روسیه به قزوین بیایند تا ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان را از نزدیک مشاهده کنند.

وی افزود: ما آمادگی داریم در صورت آماده‌سازی زیرساخت‌های فرودگاه قزوین، نخستین پرواز‌های خارجی را برای برقراری خط پروازی بین قزوین - اولیانوفسک آغاز کنیم.

رییس اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به انضباط اجتماعی و فرهنگ بالای مردم روسیه و همچنین دیدگاه مثبت آنها نسبت به ایران، یادآور شد: مشاهده نظم و پاکیزگی در خیابان‌های مسکو نشان‌دهنده فرهنگ بالای این مردم است و ما باید با تغییر و توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذابیت‌های لازم را برای میزبانی از گردشگران آن کشور فراهم کنیم، دست یاری اتاق بازرگانی به سوی تمام فعالان اقتصادی دراز است؛ چرا که رونق صادرات و گردشگری، قطعا وضعیت اشتغال و شرایط مالی واحد‌های تولیدی را بهبود خواهد داد.

بازار‌های صادراتی استان به روسیه باید پایدار شود

محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین هم با اشاره به اولویت‌های استان در حوزه تجارت خارجی گفت: بازار روسیه در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین مقاصد برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و لازم است قزوین سهم شایسته‌ای از این ظرفیت را به خود اختصاص دهد.

وی افزود: راهبرد اصلی ما در این مسیر، تقویت دیپلماسی اقتصادی برای شناسایی و رفع موانع ارتباطی است تا بتوانیم بازاری مطمئن، پایدار و باثبات برای محصولات متنوع قزوین در روسیه شکل دهیم.

صفی‌خانی با اشاره به نقش کلیدی پارلمان بخش خصوصی در تحقق این هدف اضافه کرد: از تمام فعالان اقتصادی و واحد‌های تولیدی استان که ظرفیت‌های لازم را برای صادرات دارند، دعوت می‌کنیم تا از طریق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین، برنامه‌های توسعه صادرات خود به روسیه را پیگیری کنند تا از حمایت‌ها و بستر‌های فراهم شده بهره‌مند شوند.

معاون استاندار قزوین با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای این تعامل تجاری فراهم شده است، ادامه داد: در حال حاضر بازار‌های روسیه به روی تجار ایرانی گشوده شده و عملیات اجرایی مبادلات آغاز نیز شده، به طوری که هم‌اکنون ماشین‌آلات حمل‌ونقل کالا میان ۲ کشور در تردد بوده و واردات نهاده‌های دامی نظیر گندم و جو از مبدا روسیه به مقصد استان قزوین در جریان می‌باشد که همه اینها بیانگر پویایی مسیر‌های تجاری فی ما بین است.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت نگاه چندجانبه به مراودات بین‌المللی بیان کرد: دیپلماسی اقتصادی تنها به حوزه کالا محدود نمی‌شود؛ بر همین اساس توافقات مؤثری نیز با اتاق بازرگانی برای توسعه گردشگری میان ۲ طرف انجام شده تا جایی که براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، در آینده نزدیک شاهد حضور تورگردانان و فعالان صنعت گردشگری روسیه در این استان خواهیم بود تا با معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان، زمینه توسعه توریسم خارجی و جذب ارزآوری در این بخش نیز فراهم گردد.

صفی‌خانی اضافه کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و همراهی بخش خصوصی، قزوین بتواند نقش‌آفرینی پررنگ‌تری در تعاملات اقتصادی با کشور‌های اوراسیا به‌ویژه روسیه ایفا کند تا شاهد رشد تولید و اشتغال‌زایی پایدار در سطح استان باشیم.

منبع: استانداری قزوین