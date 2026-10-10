باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در حالی که پیش‌بینی‌های هواشناسی از وقوع بارش‌های فرانرمال و لحظه‌ای در بازه زمانی نیمه آبان تا نیمه آذرماه در استان یزد خبر می‌دهند، مدیریت بحران استان با ترسیم نقشه‌راهی عملیاتی، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با پیامدهای ناشی از پدیده ال‌نینو تاکید کرد.

احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، در نشستی که به مناسبت هفته مدیریت بحران برگزار شد، با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های ۲۵ میلی‌متری در بازه زمانی مذکور، تصریح کرد: با توجه به ماهیت منطقه‌ای و ناگهانی این بارش‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها جدی است. از همین رو، دستورالعمل‌های لازم در قالب ۲۴ مصوبه ستادی از ابتدای تابستان به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده و پایش‌های میدانی در جریان است.

صیانت از بافت جهانی در برابر حوادث

بالاکتفی با اشاره به تدوین طرح جامع تاب‌آوری بافت تاریخی یزد، اظهار داشت: این بافت ارزشمند به دلیل آسیب‌پذیری در برابر مخاطراتی نظیر سیل، زلزله و حتی تراکم جمعیت، نیازمند تدابیر ویژه است.

وی از حفر چاه‌های جذبی، اجرای طرح‌های هدایت آب‌های سطحی و استقرار تیم‌های عملیاتی در حاشیه بافت تاریخی به عنوان اقدامات کلیدی یاد کرد و افزود: اقدامات حفاظتی برای قنوات نیز با تخصیص بودجه و اولویت‌بندی اجرایی در حال انجام است.

از لایروبی رودخانه‌ها تا تقویت تجهیزات

مدیرکل مدیریت بحران یزد با اشاره به لایروبی ۸۵۰ هزار مترمکعب رسوب از ۶۷ کیلومتر رودخانه‌های استان طی یک سال گذشته، اذعان کرد: اگرچه در تأمین برخی تجهیزات تخصصی مانند مقابله با حریق صنایع شیمیایی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اما با ایجاد بانک اطلاعاتی ماشین‌آلات دستگاه‌های اجرایی، تلاش شده تا از حداکثر ظرفیت موجود بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر اینکه رسانه و مدیریت بحران مکمل یکدیگرند، یادآور شد:مدیریت بحران بدون رسانه، علمی است که به گوش کسی نمی‌رسد و رسانه بدون مدیریت بحران، صدایی بدون پشتوانه علمی است.

بالاکتفی همچنین با اشاره به طرح فداکار خدمت، از شهروندان دعوت کرد تا با آگاهی از پوشش‌های بیمه‌ای و قانونی، در فعالیت‌های داوطلبانه حوزه بحران مشارکت کنند.