رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح تحلیل تصادفات فوتی نیمه اول سال ۱۴۰۵، از سهم ۴۸ درصدی موتورسواران، ۳۶ درصدی عابران پیاده و ۱۶ درصدی رانندگان در متوفیان پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، در تشریح تحلیل تصادفات فوتی نیمه اول سال ۱۴۰۵ بر اساس نوع کاربری اظهار داشت: موتورسیکلت سواران با فراوانی ۴۸ درصد رتبه دار تصادفات فوتی پایتخت هستند و عامل اصلی فوت آنان، ضربات به سر است؛ چرا که از کلاه ایمنی استفاده نکرده‌اند.

وی افزود: عابران پیاده با فراوانی ۳۶ درصد در رتبه دوم متوفیان تصادفات قرار دارند، زیرا هیچ سپر یا حفاظی ندارند و آسیب پذیرند. بیشتر این حوادث در بزرگراه‌ها رخ داده است. عابران پیاده موظف به رعایت قوانین هستند بطور مثال باید از خط کشی عابر پیاده یا پل هوایی استفاده کنند؛ در غیر این صورت میتوانند در تصادفات سهم تقصیر داشته باشند.

سرهنگ شریفی تصریح کرد: رانندگان با فراوانی ۱۶ درصد در رتبه سوم تصادفات فوتی پایتخت قرار دارند که بیشتر در بزرگراه‌ها و به دلیل سرعت بالا رخ داده است.

وی در خصوص تحلیل تصادفات موتورسیکلت سواران و آمار بالای تصادفات فوتی این کاربران ترافیکی گفت: بیش از ۵ میلیون دستگاه موتورسیکلت در شهر تهران تردد میکنند که معادل حدود ۲۸ درصد از کل موتورسیکلت‌های کشور است. همچنین موتورسواران علاوه بر سفر‌های روزانه، برای امرار معاش و به عنوان ابزار کار نیز از موتورسیکلت استفاده میکنند و علت اصلی فوت در تصادفات، عدم استفاده از کلاه ایمنی است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۸۴ هزار کلاه ایمنی در راستای طرح «کلاه ایمنی، کلاه زندگی» به شهروندان موتورسوار فاقد کلاه ایمنی اهدا شده است.

سرهنگ شریفی به تخلفات شاخص موتورسواران اشاره کرد و گفت: عدم استفاده از کلاه ایمنی، ورود ممنوع، تغییر مسیر ناگهانی، حرکت در پیاده رو، عبور از چراغ قرمز، حرکات نمایشی و پوشش پلاک از تخلفات موتورسواران هستند.

وی اظهار داشت: تخلف پوشش پلاک از زمانی که مبلغ جریمه آن افزایش یافت و به ۷۰۰ هزار تومان رسید، آمار این تخلف به شدت کاهش یافته است.

سرهنگ شریفی در تحلیل تصادفات فوتی از نظر سن متوفیان گفت: گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال با فراوانی ۲۷ درصد رتبه دار گروه سنی متوفیان پایتخت در نیمه اول سال ۱۴۰۵ هستند. ۱۸ تا ۲۹ ساله‌ها با فراوانی ۲۲ درصد که اغلب موتورسیکلت سوار بودند در رتبه دوم، سالمندان بالای ۶۵ سال با ۱۳ درصد در رتبه سوم، گروه سنی ۵۰ تا ۶۴ سال (میانسالان) با ۱۲ درصد در رتبه بعدی و کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال که اغلب ترک نشین موتور یا در صندلی عقب خودرو بدون بستن کمربند ایمنی بودند، در رتبه آخر متوفیان قرار دارند.

وی در خصوص تحلیل زمانی و وضعیت روشنایی در تصادفات فوتی گفت: ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ (غروب) با فراوانی ۲۳ درصد رتبه دار، ۱۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰ با ۲۱ درصد در رتبه دوم، ۲۳:۰۰ تا ۰۵:۰۰ با ۱۹ درصد در رتبه بعدی، ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با ۱۵ درصد، ۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰ با ۱۳ درصد و در نهایت ۰۵:۰۰ تا ۰۸:۰۰ صبح با ۹ درصد در رتبه آخر قرار دارند.

سرهنگ شریفی در پایان گفت: مردان با فراوانی ۸۵/۵ درصد رکورددار متوفیان تصادفات پایتخت هستند و زنان با ۱۴/۵ درصد در رتبه بعدی قرار دارند.