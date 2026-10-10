باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی و امور رسانه سازمان حفاظت محیط‌زیست، پیمان عاشوری با اشاره به اهمیت تقویت برنامه‌های پایش و نظارت بر گونه‌های جانوری با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: سرشماری و پایش جمعیت گونه‌های اولویت‌دار کشور، به‌ویژه گونه‌های حساس و در معرض تهدید، با استفاده از روش‌های به‌روز در اولویت برنامه‌های این دفتر قرار دارد.

وی افزود: در این راستا، هدایت و راهبری سرشماری گونه‌های خاص، از جمله سمندرها، کروکودیل‌ها و سایر گونه‌های آبزی و خشکی‌زی، در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، سرشماری تمساح مردابی نیز از اوایل اسفندماه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد انجام خواهد شد.

عاشوری با اشاره به اقدامات حفاظتی برای گونه‌های دوزیست اظهار کرد: طرح سرشماری و تخمین جمعیت سمندر خال‌زرد کوهستانی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی توسط دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا شده و گزارش اولیه آن دریافت شده است. همچنین مقرر شده است الگوریتم مورد استفاده در این طرح در قالب کارگاهی آموزشی به کارشناسان و علاقه‌مندان ارائه شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مرتبط با مدیریت تعارضات انسان و حیات‌وحش گفت: طرح رفع تهدیدات، کاهش تعارضات و احیای زیستگاه سمندر لرستانی در استان خوزستان در دست اجراست که از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در آن می‌توان به نصب تابلو‌های راهنما، تهیه پوستر و بروشور، اجرای برنامه‌های آموزشی برای گردشگران و جوامع محلی و جمع‌آوری زباله از زیستگاه اشاره کرد.

رئیس گروه خزندگان و دوزیستان دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست همچنین از پیگیری تدوین برنامه عمل حفاظتی افعی دم‌عنکبوتی خبر داد و گفت: این برنامه با استفاده از اعتبارات سال گذشته در حال پیگیری است و به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.

عاشوری با اشاره به اقدامات حفاظتی برای وزغ تالشی در مناطق عباس‌آباد و بهشهر افزود: در قالب این طرح، اقداماتی از جمله مطالعه و بررسی زیستگاه، طراحی مسیر‌های ایمن برای جابه‌جایی و مهاجرت فصلی وزغ، نصب تابلو‌های راهنما، تهیه بروشور‌های آموزشی، شناسایی نقاط حضور گونه و تهیه نقشه GIS و همچنین اجرای برنامه‌های آموزشی برای جوامع محلی انجام شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ابلاغ اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سال‌های گذشته برای اجرای این برنامه، بخش عمده فعالیت‌ها به انجام رسیده است. امید می‌رود اقدامات تکمیلی برای حفاظت از این گونه ارزشمند در سال آینده نیز با تأمین اعتبار لازم ادامه یابد. همچنین ترمیم برکه‌های منطقه النگدره در استان گلستان برای فراهم‌سازی شرایط مناسب زادآوری این گونه، از جمله اقدامات مورد توجه است.

عاشوری در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پایش، تقویت مشارکت جوامع محلی و استمرار آموزش کارشناسان و حافظان طبیعت، سه محور اصلی برای ارتقای حفاظت از گونه‌های حساس خزندگان و دوزیستان در کشور به شمار می‌رود.