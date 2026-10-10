پرداخت تسهیلات ۵۰ همتی برای بازسازی و احیای ظرفیت شرکت تولیدی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یکی از بخش‌های مهم کشور که در جنگ اخیر آسیب جدی دیده است و متاسفانه دستگاه‌های اجرایی متولی مسئله رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ، به هیچ وجه همکاری مناسبی در زمینه تامین نیازهای این بخش در جهت احیا ظرفیت خود نداشته است؛ بخش مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است؛ بیش از هفت ماه از پایان زمان جنگ تحمیلی سوم و چهل روزه با دشمن آمریکایی و صهیونیستی می‌گذرد ولی متاسفانه شاهد این هستیم که نه تنها مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ در حوزه تامین مالی بازسازی و احیا ظرفیت خود جلو نرفته است؛ بلکه روز به روز به مشکلات این شرکت‌ها نیز اضافه می‌شود.

این در حالی است که این شرکت‌های دانش‌بنیان درگیر مسائل روز نظیر بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و اقساط وام‌های اخذ شده از بانک‌ها نیز هستند و این مسائل روزمره مجزا از مسئله تامین مالی بازسازی این شرکت‌های دانش‌بنیان است که باید تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در این زمینه مساعدت لازم را داشته باشد ولی از همه این مسائل مهم‌تر، مسئله تامین مالی بازسازی است و در مقابل این موضوع، موضوعاتی نطیر بیمه و مالیات مسئله درجه چندم شرکت‌های دانش‌بنیان هستند زیرا نیازمند بازگشت به وضعیت تولید هستند و در این میان، تامین مالی بازسازی با روشی مستقل از دیگر شرکت‌های صنعتی آسیب‌دیده باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

برای آغاز فرآیند بازسازی نیاز است که منابع مالی در قالب کمک دولتی یا تسهیلات بانکی با تنفس مناسب و سود پایین در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بگیرد؛ از همین رو لازم است که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده، با رویکردی که در آن این منابع منجر به تقویت سرمایه‌گذاری راهبردی برای حفظ توان فناورانه و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی محسوب می‌شود؛ سریعا در دستور کار دولت قرار گیرد.

بازگشت این شرکت‌ها به چرخه تولید می‌تواند از وابستگی بیشتر به واردات محصولات پیشرفته جلوگیری کند، فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد و استمرار اشتغال نیروهای متخصص را تضمین کند. از این رو، اختصاص حداقل ۵۰ همت اعتبار مستقل از سوی دولت و بانک مرکزی، در صورت اجرای سریع، شفاف و هدفمند، می‌تواند گامی اساسی در احیای ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد و تقویت توان کشور برای عبور از شرایط جنگ اقتصادی باشد.آریایی‌نژاد نماینده مجلس با اشاره به اهمیت بازسازی سریع توان تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، به ویژه آن‌هایی که در حوزه فناوری‌های بالا فعالیت می‌کنند، تأثیر بسزایی در به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد در کشور دارند. این شرکت‌ها می‌توانند موتور محرکه رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه در جنگ اخیر بیش از 110 شرکت‌ دانش‌بنیان با تولیدات کلیدی و هایتک در جنگ تحمیلی اخیر حدود ۱۰۰ همت خسارت دیده‌اند و باید در این زمینه دولت به صورت فوری ورود کند و با پیش‌بینی اعتبار جداگانه به میزان حداقل ۵۰ همت زمینه‌ساز کمک به آن‌ها را می‌کند.

این نماینده مجلس با اشاره به رابطه مستقیم تاب‌آوری کشور و تولید محصولات راهبردی تولید بار اول و غیرقابل‌جایگزین توسط این شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: حمایت از این شرکت‌ها نه تنها به بازسازی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای رشد بیشتر آن‌ها و افزایش تاب‌آوری اقتصاد فراهم می‌آورد. تزریق این اعتبار باید به صورت مرحله‌ای و با نظارت دقیق انجام شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود. اگر این حمایت‌ها به درستی مدیریت شوند، می‌توانند به احیای بخش نوآوری کشور کمک کنند.

آریایی‌نژاد در پایان گفت: مجلس آمادگی دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی خود به تحقق حمایت از دانش‌بنیان‌ها و بازسازی فرآیند تولید این شرکت‌ها کمک کند و باید دولت به صورت قاطع در زمینه تخصیص اعتبارات مستقل حمایتی اقدام کند تا منافع ملی و معیشت مردم تأمین شود.