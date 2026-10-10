انجام نزدیک به ۷۰۰۰ مورد بازدید کنترل کیفی و کمی از مجاری عرضه سوخت منطقه میاندوآب

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب از انجام نزدیک به ۷۰۰۰ مورد بازدید میدانی جهت کنترل کمی و کیفی سوخت ارائه شده در جایگاه‌های عرضه فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب در طی شش ماهه اول سالجاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مدیر  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه میاندوآب ، گفت: در طول شش ماهه اول سالجاری تعداد ۲۴۵۴ مورد بازدید کنترل کیفی از تعداد ۷۹ باب جایگاه عرضه سوخت و تعداد ۴۳۸۰ مورد آزمایش کمی از تعداد ۷۳۰ نازل تلمبه مجاری عرضه سوخت توسط کارشناسان واحدهای کنترل کیفیت و خدمات مهندسی درسطح یازده شهر جنوب استان آذربایجان غربی صورت گرفته است. 

رحمت حاجی زاده افزود: این بازدیدها  با توجه به دستورالعمل های موجود و در راستای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندی، تداوم اجرای خط مشی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ضرورت حفظ استانداردهای صنعتی با هدف نظارت بر استمرار سوخترسانی مطلوب، جلوگیری از هرگونه آلودگی فرآورده‌های نفتی و رفع احتمالی نقص تلمبه‌ها در جهت خدمت رسانی مطلوبتر با رعایت استانداردهای کمی و کیفی به شهروندان، انجام شده است.

مدیر منطقه میاندوآب گفت: با برنامه ریزی انجام شده توسط کارشناسان منطقه میاندو آب و تلاش شبانه روزی شرکت های حمل ونقل، سوخت رسانی به جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی، صنایع، معادن و مصرف کنندگان عمده و جزء بدون هیچگونه وقفه ای ادامه داشته و تمهیدات لازم درخصوص ذخیره سازی سوخت دوم مورد نیاز مصرف کنندگان عمده در صورت احتمال افت فشار و یا قطعی شبکه گاز نیز انجام شده است.

وی یادآور شد: شهروندان می‌توانند در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد از نحوه ارائه خدمات عرضه فرآورده‌های نفتی در مجاری عرضه سوخت جنوب استان، به صورت شبانه‌روزی با سامانه یکپارچه پاسخگویی به مشتریان 09627 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و یا با شماره 45358669-044 تلفن پیامگیر منطقه میاندوآب تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت نسبت به درخواست آنها رسیدگی گردد.

برچسب ها: کنترل کیفی ، جایگاه سوخت
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