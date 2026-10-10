فرمانده انتظامی شهرستان جویبار دستگیری عوامل سرقت محصولات کشاورزی و ادوات باغداری در حاشیه شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت:در پی دریافت گزارش‌های مکرر شهروندان و کشاورزان مبنی بر وقوع سرقت‌های زنجیره‌ای در باغات حاشیه شهر، پلیس آگاهی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت منابع اطلاعاتی و همکاری نزدیک مخبرین و با هماهنگی دادستان محترم شهرستان طی یک عملیات هدفمند، عاملان این جرایم را شناسایی و یک نفر را بازداشت کردند.

او افزود:بر اساس گزارش‌های رسیده، سارقان با استفاده از یک خودروی ۴۰۵ که جهت افزایش فضای بارگیری، صندلی‌های آن را خارج کرده بودند، اقدام به سرقت محصولات و ادوات کشاورزی می‌کردند.

فرمانده انتظامی جویبار در پایان گفت:متهم در مراحل بازجویی، به تمامی سرقت‌های صورت گرفته در تاریکی شب از باغات حاشیه شهر اعتراف نمود. این اقدام پلیس با هدف صیانت از حقوق کشاورزان و تامین امنیت اقتصادی جامعه در شرایط کنونی صورت گرفته است.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سارقان حرفه ای ، سرقت اموال
خبرهای مرتبط
دستگیری سارق ۳۰ میلیاردی طلاجات در بابل + فیلم
کشف سریع سرقت طلاجات نوعروس در جویبار؛ دستگیری سارق در کمتر از چند ساعت
دستگیری سارق حرفه‌ای مغازه با ۴۰ سابقه سرقت + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
آخرین اخبار
پیروزی پاسارگاد نور و شاهین آمل در هفته دوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور
قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است
خبر خوب برای جاماندگان سهام عدالت؛ واریز سود سنواتی آغاز شد
قهرمانی مازندران در مسابقات اسکیت رولبال انتخابی تیم ملی بانوان + فیلم
دستگیری عوامل سرقت محصولات کشاورزی و ادوات باغداری در حاشیه شهر جویبار
رگبار باران و رعد و برق شدید در راه مازندران
رونمایی از کتاب نامه شهدای مازندران
لزوم تجمیع زمین‌های خرد در مناطق بالادست
جانی تازه به آب بندان‌های مازندران