فرمانده انتظامی شهرستان جویبار دستگیری عوامل سرقت محصولات کشاورزی و ادوات باغداری در حاشیه شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبداله اکبری فرمانده انتظامی شهرستان جویبار گفت:در پی دریافت گزارش‌های مکرر شهروندان و کشاورزان مبنی بر وقوع سرقت‌های زنجیره‌ای در باغات حاشیه شهر، پلیس آگاهی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت منابع اطلاعاتی و همکاری نزدیک مخبرین و با هماهنگی دادستان محترم شهرستان طی یک عملیات هدفمند، عاملان این جرایم را شناسایی و یک نفر را بازداشت کردند.

او افزود:بر اساس گزارش‌های رسیده، سارقان با استفاده از یک خودروی ۴۰۵ که جهت افزایش فضای بارگیری، صندلی‌های آن را خارج کرده بودند، اقدام به سرقت محصولات و ادوات کشاورزی می‌کردند.

فرمانده انتظامی جویبار در پایان گفت:متهم در مراحل بازجویی، به تمامی سرقت‌های صورت گرفته در تاریکی شب از باغات حاشیه شهر اعتراف نمود. این اقدام پلیس با هدف صیانت از حقوق کشاورزان و تامین امنیت اقتصادی جامعه در شرایط کنونی صورت گرفته است.

منبع:پلیس مازندران