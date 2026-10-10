معاون راهداری استان اردبیل از بازگشایی راه ارتباطی ۳۰ روستا در شهرستان‌های گرمی و انگوت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان مهدی زندیان، امروز در بازدید از محور‌های سیل‌زده شهرستان انگوت اظهار کرد: در پی بارش شدید باران و وقوع سیلاب، راه ارتباطی ۴۵ روستا در شهرستان‌های گرمی و انگوت مسدود شده بود که با تلاش نیرو‌های راهداری، راه ۳۰ روستا پاکسازی و بازگشایی شده است.
او افزود: از مجموع راه‌های روستایی مسدودشده، ۳۰ روستا در بخش‌های موران و مرکزی شهرستان گرمی و ۱۵ روستا در شهرستان انگوت قرار داشتند که در حال حاضر عملیات بازگشایی راه ۱۰ روستا در گرمی و ۵ روستا در انگوت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این مسیر‌ها تا پایان امروز بازگشایی شوند.
معاون راهداری استان اردبیل با اشاره به وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی این شهرستان‌ها تصریح کرد: تمامی راه‌های اصلی و فرعی شهرستان‌های گرمی و انگوت پاکسازی و بازگشایی شده‌اند و تردد در این محور‌ها برقرار است.
زندیان با تأکید بر تلاش مستمر راهداران برای رفع انسداد راه‌های روستایی تصریح کرد: اکیپ‌های راهداری از ساعات اولیه بارندگی در محور‌های آسیب‌دیده حضور فعال داشته‌اند و هم‌اکنون نیز با تمام توان و امکانات در حال پاکسازی مسیرها، رفع موانع ناشی از سیلاب و بازگشایی راه‌های باقی‌مانده هستند.
او ادامه داد: برقراری ارتباط راه‌های روستایی و تسهیل تردد اهالی مناطق سیل‌زده از اولویت‌های اصلی نیرو‌های راهداری است و عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیر‌ها تا برقراری کامل ارتباط روستا‌های ادامه خواهد داشت.

منبع: راهداری

برچسب ها: بارش شدید باران ، وقوع سیلاب ، نیروهای راهداری
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