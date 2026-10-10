باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زندیان، امروز در بازدید از محور‌های سیل‌زده شهرستان انگوت اظهار کرد: در پی بارش شدید باران و وقوع سیلاب، راه ارتباطی ۴۵ روستا در شهرستان‌های گرمی و انگوت مسدود شده بود که با تلاش نیرو‌های راهداری، راه ۳۰ روستا پاکسازی و بازگشایی شده است.

او افزود: از مجموع راه‌های روستایی مسدودشده، ۳۰ روستا در بخش‌های موران و مرکزی شهرستان گرمی و ۱۵ روستا در شهرستان انگوت قرار داشتند که در حال حاضر عملیات بازگشایی راه ۱۰ روستا در گرمی و ۵ روستا در انگوت در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود این مسیر‌ها تا پایان امروز بازگشایی شوند.

معاون راهداری استان اردبیل با اشاره به وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی این شهرستان‌ها تصریح کرد: تمامی راه‌های اصلی و فرعی شهرستان‌های گرمی و انگوت پاکسازی و بازگشایی شده‌اند و تردد در این محور‌ها برقرار است.

زندیان با تأکید بر تلاش مستمر راهداران برای رفع انسداد راه‌های روستایی تصریح کرد: اکیپ‌های راهداری از ساعات اولیه بارندگی در محور‌های آسیب‌دیده حضور فعال داشته‌اند و هم‌اکنون نیز با تمام توان و امکانات در حال پاکسازی مسیرها، رفع موانع ناشی از سیلاب و بازگشایی راه‌های باقی‌مانده هستند.

او ادامه داد: برقراری ارتباط راه‌های روستایی و تسهیل تردد اهالی مناطق سیل‌زده از اولویت‌های اصلی نیرو‌های راهداری است و عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیر‌ها تا برقراری کامل ارتباط روستا‌های ادامه خواهد داشت.

منبع: راهداری