گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، هم‌زمان با سومین سالگرد جنگ غزه درباره تشدید بحران انسانی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی، هم‌زمان با سومین سالگرد آغاز جنگ غزه، درباره وخامت شرایط انسانی در این منطقه هشدار داد و گفت تداوم حملات، محاصره، سوءتغذیه و گسترش بیماری‌ها، زندگی فلسطینی‌ها را با خطر جدی مواجه کرده است.

آلبانیز که از تونس سخن می‌گفت، حجم ویرانی‌های غزه را گسترده توصیف کرد و با اشاره به آمار‌های مورد استناد خود اعلام کرد که طی جنگ، حدود ۲۲۳ هزار تن بمب بر این منطقه فرود آمده است. بر اساس آمار‌های رسمی ذکرشده در گزارش، شمار کشته‌شدگان از ۷۴ هزار نفر و تعداد مجروحان به حدود ۱۵۷ هزار نفر رسیده و هزاران نفر نیز مفقود شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های درمانی، نسبت به تشدید سوءتغذیه، شیوع بیماری‌ها و وخامت وضعیت بهداشتی هشدار داد.

به گفته آلبانیز، بخش‌های گسترده‌ای از شمال و جنوب غزه تخلیه شده‌اند و حدود ۱.۸ میلیون فلسطینی در محدوده‌ای کمتر از ۳۰ درصد مساحت این منطقه متمرکز شده‌اند. وی شهر رفح را نیز تقریباً به‌طور کامل ویران‌شده توصیف کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه، از حمایت آمریکا از اسرائیل و آنچه ناکامی جامعه بین‌المللی در پاسخ‌گو کردن این رژیم خواند، انتقاد کرد. او همچنین گفت به دلیل مواضع انتقادی خود درباره عملکرد اسرائیل، با فشار‌های بین‌المللی برای کناره‌گیری از سمتش روبه‌رو شده است.

اظهارات آلبانیز در حالی مطرح می‌شود که بحران انسانی در غزه، محدودیت دسترسی به کمک‌های ضروری و وضعیت آوارگان همچنان از محور‌های اصلی نگرانی نهاد‌های بشردوستانه است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: غزه ، سازمان ملل
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