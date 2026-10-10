باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با توجه به آغاز برگزاری نمایشگاه اکسپو شیراز از یکشنبه ۱۹ مهرماه از مشارکت گسترده بخش‌های اقتصادی استان برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه خبر داد.

او گفت: با پیگیری‌های انجام گرفته در دو هفته پایانی منتهی به زمان برگزاری نمایشگاه، تعداد فرصت‌های سرمایه گذاری با رشد قابل توجه از ۲۲۳ فرصت قبلی به ۴۸۴ فرصت سرمایه گذاری رسیده است که همراه با مشوق‌ها، معافیت‌ها و مزایای قانونی آماده عرضه، مذاکره و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در رویداد اکسپو شیراز است.

تقی‌زاده، ارزش برآوردی این فرصت‌ها را بالغ بر ۹.۴ میلیارد یورو و در هفت محور اولویت‌دار شامل صنعت و معدن، کشاورزی، آب، برق و انرژی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، گردشگری و عمران و شهرسازی اعلام کرد و افزود: هدف اصلی برگزاری نمایشگاه امسال، علاوه بر آشنایی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران با قوانین و مشوق‌ها و معافیت‌ها و مزایای قانونی سرمایه گذاری در استان، بسترسازی برای تبدیل مذاکرات و تفاهمات به پروژه‌های سرمایه گذاری و تسهیل جریان ورود سرمایه به استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس همچنین با اشاره به فعالیت‌های انجام گرفته در حوزه سرمایه‌گذاری در فارس از ابتدای دولت چهاردهم افزود: علی رغم همزمانی استقرار دولت با شرایط اضطرار و جنگ و استمرار و تشدید تحریم‌ها، تا به امروز برای ۳۳ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۶۱ میلیون دلار در استان مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر شده است و علیرغم همه محدودیت‌ها و ریسک‌ها از ابتدای دولت قریب به ۳۰ میلیون دلار سرمایه خارجی جذب و وارد استان شده است.

تقی زاده خاطر نشان کرد: برگزاری این نمایشگاه در شرایط حاضر می‌تواند تصویری شفاف و اطمینان‌بخش از تاب‌آوری و استحکام ساخت درونی اقتصاد ایران به تجار، بازرگانان و همه فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و علاقه‌مندان به میهن عزیزمان قرار دهد.

او همچنین افزود: واقع‌بینانه باور داریم که تحریم می‌تواند مسیر را دشوارتر و هزینه تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، اما نمی‌تواند اراده مردم یک سرزمین مستقل را تضعیف یا چراغ امید و تولید و پیشرفت را خاموش کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: بخشی از تلاش مدیران و تصمیم سازان اقتصادی برای توسعه استان معطوف به تقویت و شتاب بخشی به فرایند‌های سرمایه گذاری متناسب با واقعیت‌ها، الزامات و محدودیت‌های حاکم برفضای عمومی اقتصاد کشور هست و لذا تمرکز بر برگزاری چنین رویداد‌هایی تصمیم و اقدامی شجاعانه، درست، عقلانی و همسو با سیاست‌های توسعه سرمایه گذاری در استان خواهد بود.

تقی زاده همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی استان اصفهان برای برگزاری نمایشگاه مشابه تنها یک هفته پس از نمایشگاه شیراز و درخواست سایر استان‌ها برای مشورت و برپایی نمایشگاه‌های مشابه، رویداد شیراز اکسپو را تجربه‌ای موفق و الگو پذیر برای سایر استان‌ها عنوان و ابراز امیدواری کرد نتیجه تلاش ها‌ی انجام گرفته در حوزه سرمایه گذاری استان علاوه بر انعقاد قرارداد‌های تجاری و تصویب طرح‌های سرمایه گذاری، به توسعه صادرات، انتقال فناوری ورشد اشتغال پایدار در استان کمک کند.

منبع: دارایی فارس