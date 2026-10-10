تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی و شرکت شهرک‌های صنعتی استان با هدف توسعه همکاری‌های عمرانی و صنعتی و تأمین مسکن کارگران به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - این تفاهم‌نامه که به گفته متخصصین برای نخستین‌بار در سطح کشور اجرایی می‌شود، زمینه احداث خانه امید برای کارکنان و کارگران شهرک‌های صنعتی، اجرای پروژه‌های مشترک عمرانی، بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی طرفین و استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی را فراهم می‌کند. 

توسعه زیرساخت‌ها، هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی و ارتقای خدمات رفاهی جامعه کارگری از دیگر محورهای این همکاری است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز تسریع پروژه‌های توسعه‌ای و تقویت حمایت از نیروی کار در استان باشد.

این تفاهم نامه میان علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی و هادی برزگر مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان با حضور هیات همراه به امضا رسید.

منبع: بنیاد مسکن

برچسب ها: خانه دار شدن نیازمندان ، بنیاد مسکن
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