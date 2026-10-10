مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان از تعیین تکلیف حضور پورموسوی در نیمکت فنی این تیم تا بعد ازظهر امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در حالی شب گذشته برابر تیم فوتبال پرسپولیس شکست خورد که محمد نوری بعد از این باخت به صورت توافقی از این تیم آبادانی جدا شد. 

براین اساس مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان به دنبال این هستند که تکلیف سرمربی تیم خود را سریعتر مشخص کنند تا در ادامه لیگ بتوانند با تغییر و تحولات صورت گرفته در کادر فنی،  تیمشان  از بحران خارج شود. 

سید یوسف موسوی سندرونی مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان درباره این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  اظهار کرد:  پورموسوی گزینه اصلی ما هست و  داریم با این مربی صحبت می کنیم و مذاکرات خوبی هم با او داشتیم و  اگر به توافق نهایی برسیم تا بعدازظهر سرمربی جدید را اعلام می کنیم. 

او درباره اینکه در صورت عدم توافق با پور موسوی گزینه دیگری هم دارید، گفت: بله،  مربیان خوبی همانند ربیعی،  مجتبی حسینی و رضا مهاجری هم در بین گزینه های ما برای هدایت تیم صنعت نفت هستند و به زودی تکلیف سرمربی را مشخص می کنیم. 

موسوی درباره اینکه با محمد نوری تسویه حساب شده است، گفت: نه، هنوز پولش را ندادیم، اما به جمع بندی رسیدیم که مبلغی از قراردادش را بدهیم و 2 طرف از این موضوع رضایت داشتیم. 

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان درباره اینکه هزینه  هتل محل اقامت و اجاره زمین پژوهشگاه نفت داده شده است، گفت: بله، هزینه ها پرداخت شده است. با توجه به اینکه دکتر عظیمی فر تیم صنعت نفت را به پالایشگاه نفت سپرده است و با حضور دکتر راشدی مدیر عامل پالایشگاه آبادان  وضعیت باشگاه صنعت نفت از لحاظ مالی بهتر شده است و مطمئن هستم که مشکل خاصی پیش نمی آید. 

او درباره اینکه بازیکن جدید جذب می شود، بیان کرد: جذب بازیکن جدید  در نیم فصل صورت می گیرد . 

موسوی درباره اینکه وضعیت بازگشت  باگناما به ایران به چه صورت شد، گفت: این بازیکن در مسیر برگشت هست و به بازی بعدی می رسد. او ویزا دارد و مشکلی برای خانمش پیش آمده بود به خاطر همین از ایران رفت و تا وقتی فدارسیون مجوز بدهد زمان می برد. ما بلیت دبی برای او گرفتیم، اما دبی اجازه پرواز به ایران را نمی دهد و مجبور شدیم از طریق ترکیه اقداماتی برای بازگشتش به ایران انجام بدهیم. 

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان درباره اینکه این تیم در لیگ برتر ماندنی هست، گفت: ما در ابتدای فصل هستیم و همه تیم ها در پایین جدول امتیازاتشان به هم نزدیک است که با یک برد جدول بالا و پایین می شود و الان نمی شود نتیجه را پیش بینی کرد، اما هدفمان این است که در لیگ بمانیم و با تغییراتی که در ابتدای فصل می دهیم به دنبال تحقق  هدف خود هستیم. 

 

برچسب ها: تیم صنعت نفت آبادان ، سرمربی صنعت نفت آبادان
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