باشگاه خبرنگاران جوان - سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ رمضان و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، با خانواده شهید سرلشکر بابائیان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، سردار سرتیپ ابن‌الرضا با تجلیل از مقام والای شهید سرلشکر بابائیان، یاد و خاطره مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این شهید گران‌قدر در مسیر دفاع از کشور را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت راه شهدا و تداوم آرمان‌های آنان تأکید کرد.

سرپرست وزارت دفاع همچنین با قدردانی از صبر، ایثار و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، تکریم این خانواده‌ها را وظیفه‌ای همیشگی دانست و بر ضرورت حفظ ارتباط با آنان و ارج نهادن به جایگاه والای خانواده‌هایی که عزیزان خود را در راه دفاع از میهن تقدیم کرده‌اند، تأکید کرد.

وی یادآور شد: یاد و نام شهدا و فرهنگ ایثار و فداکاری آنان، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و پشتوانه‌ای ماندگار برای استمرار مسیر عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی است.