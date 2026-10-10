باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگ‌ترین کتابخانه شرق شیراز با عنوان کتابخانه فرشتگان میناب در خیابان فال‌اسیری، طی روز‌های آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

این کتابخانه بزرگ‌مقیاس در سه طبقه و زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع احداث شده است و با امکانات متنوع و مدرن، آماده پذیرایی از شهروندان و علاقه‌مندان به فرهنگ مطالعه خواهد بود.

کتابخانه‌ای در شأن کلان‌شهر شیراز

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در خصوص این پروژه فرهنگی اظهار داشت: موضوع ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف شهری و متناسب با نیاز شهر و شهروندان، یکی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه ویژه مدیریت شهری بوده است.

او افزود: مدیریت شهری شیراز به توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر کلان‌شهر شیراز و رفاه و آسایش شهروندان، نگاهی جامع و همه‌جانبه داشته و طرح‌ها و پروژه‌های مختلف و متعددی را در حوزه‌های عمرانی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و ترافیک، فراغتی، گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اجرا کرده است.

اسدی با تأکید بر جایگاه جهانی این شهر تصریح کرد: شیراز شهری است که شهره جهانی دارد؛ بنابراین متناسب با این جایگاه عظیم سعی کرده‌ایم پروژه‌هایی در کلان‌شهر شیراز به اجرا درآوریم که متناسب با شأن و منزلت این کلان‌شهر و مردمان فهیمش باشد.

از مترو تا کتابخانه؛ نگاهی جامع به توسعه شهری

شهردار شیراز با اشاره به ابرپروژه‌های اجرا شده در چهار سال گذشته خاطرنشان کرد: مدیریت شهری شیراز طی ۴ سال گذشته تاکنون ابرپروژه‌هایی، چون خطوط چندگانه مترو، زیرگذر‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح، پارک‌های بزرگ‌مقیاس و شهربازی‌ها، پارک بزرگ آبی شیراز، آکواریوم، تله‌کابین، موزه بلدیه، پروژه زندیه و... را اجرا و در دست اجرا دارد.

او ادامه داد: در کنار این ابرپروژه‌ها، همواره سعی کرده‌ایم بر اساس یک برنامه مدون و نیازسنجی گسترده، به خواست‌های مردم در سطح محله‌ها و نیاز محله‌ها جامه عمل بپوشانیم و پروژه‌هایی را در محله‌ها به اجرا درآوریم که متناسب با نیاز محله‌ها و خواسته‌های شهروندان باشد.

فرشتگان میناب؛ یادبودی برای دانش‌آموزان مظلوم

اسدی در تشریح این پروژه فرهنگی گفت: کتابخانه فرشتگان میناب که به یاد دانش‌آموزان مظلوم میناب نام‌گذاری شده است، در چند روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد. این طرح با رویکرد توسعه منطقه و ایجاد رفاه و آسایش برای ساکنین اجرا شده است.

این مقام ارشد شهری افزود: این کتابخانه بزرگ‌ترین کتابخانه شرق شیراز محسوب می‌شود که در خیابان فال‌اسیری قرار دارد و با زیربنای ۱۷۰۰ مترمربع در ۳ طبقه اجرا شده است.

امکاناتی مدرن برای عاشقان کتاب

او با برشمردن امکانات این کتابخانه بیان داشت: چندین سالن مطالعه، بخش‌های کودک و نوجوان، مخزن کتاب و مجهز به سایر امکانات کتابخانه‌ای، فضای اشتراکی، اتاق‌های خصوصی، اتاق استراحت و فضای مطالعاتی کودکان و نوجوانان از جمله امکانات این کتابخانه است.

سکاندار مدیریت شهری شیراز اهداف اجرای این کتابخانه بزرگ‌مقیاس را چنین برشمرد: ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای سرانه فرهنگی منطقه، جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی و تسهیل دسترسی شهروندان مناطق شرقی شیراز به کتابخانه، از جمله اهداف اجرای این پروژه است.

اسدی با تأکید بر تفاوت ماهیت پروژه‌های فرهنگی با سایر پروژه‌ها گفت: اینجا یک مکان فرهنگی است؛ بنابراین تلاش شده است مکانی فراهم شود که از لحاظ ایجاد روحیه آرامش و نشاط در مراجعه‌کنندگان، همچون یک دسته گل انرژی‌بخش باشد.

او افزود: قطعاً رویکرد این مکان فرهنگی باید با مثلاً یک پروژه زیرگذر که قرار است ماشین آنجا تردد کند، متفاوت باشد. اینجا دانش‌آموزان و سایر شهروندان باید وارد یک فضای آرامش‌بخش شوند و از اینجا لذت ببرند.

شهردار شیراز از اجرای پروژه‌های جانبی در کنار این کتابخانه خبر داد و گفت: ما در کنار این پروژه فرهنگی اجتماعی، با هدف ارتقای ایمنی و امنیت شهروندان در حوزه خدمات شهری، یکی از بزرگ‌ترین ایستگاه‌های آتش‌نشانی را در این منطقه اجرا و به بهره‌برداری رساندیم که از امکانات بسیار خوبی برای ارائه خدمات به شهروندان برخوردار است.

شهردار شیراز با تأکید بر توسعه متوازن شهری خاطرنشان کرد: ما در همه مناطق شهر شیراز سعی کرده‌ایم در کنار ابرپروژه‌های شهری، پروژه‌هایی را نیز در محله‌ها به اجرا درآوریم که در راستای پاسخگویی به خواسته‌ها و مطالبات مردمی و نیاز محله‌ها باشد و هم تأمین رفاه و آسایش شهروندان در محله‌ها و ارتقای کیفیت زندگی آنان را به همراه داشته باشد.

او افزود: توسعه متوازن شهری رویکرد بسیار مهمی است که مدیریت شهری شیراز به آن توجه و اهتمام ویژه دارد و با این رویکرد متوازن، امروز به‌صورت همزمان در همه مناطق یعنی مناطق ۱۲گانه شهرداری شیراز، پروژه‌هایی در سطح محله‌ها اجرا و یا در دست اجرا داریم که همگی ارزش‌بخشی به محله‌ها و رفاه و آسایش هرچه بیشتر ساکنین را هدف قرار داده‌اند.

جشن رفع محرومیت در محله‌های شیراز

شهردار شیراز تصریح کرد: قطعاً مردم عزیز طعم شیرین اجرای این پروژه‌ها را خواهند چشید. اجرای پروژه‌ها در محله‌های شهر شیراز به‌گونه‌ای است که ما امروز می‌توانیم در برخی محله‌های محروم شهر، جشن رفع محرومیت بگیریم.

اسدی همچنین با قدردانی از حمایت‌های مردمی گفت: مردم عزیز مطمئن باشند که این تلاش‌های شبانه‌روزی با قدرت هرچه تمام برای ایجاد رفاه و آسایش هرچه بیشتر برای مردم ادامه خواهد داشت؛ چراکه مردم ولی‌نعمتان ما هستند و ما وظیفه داریم برای آنها با جان و دل تلاش کنیم.

گفتنی است، بهره‌برداری قریب‌الوقوع از کتابخانه ۱۷۰۰ متری «فرشتگان میناب» در شرق شیراز، برآیند نگاه عدالت‌محور به توزیع زیرساخت‌های دانشی است؛ پروژه‌ای که با پیوند خدمات محله‌محور به شبکه کلان فرهنگ و دسترسی برابر شهروندان به فضا‌های نوین مطالعاتی را رقم می‌زند.

منبع: شهرداری شیراز