باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان این بازدید، مسعود پزشکیان از نزدیک در جریان ظرفیتها، محصولات و توانمندیهای ارائهشده از سوی روستاییان و عشایر کشور قرار گرفت.
ششمین نمایشگاه بینالمللی توانمندیهای روستایی و عشایری ۱۶ مهرماه با حضور «عبدالکریم حسینزاده» معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، همچنین «امیرحسین رحیمی» وزیر دادگستری صبح امروز پنجشنبه در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه ۱۹-۱۶ مهرماه سال جاری در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت