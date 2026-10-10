رئیس‌جمهور با حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری ایران، از بخش‌های مختلف این نمایشگاه و توانمندی‌های ارائه‌شده در آن بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان این بازدید، مسعود پزشکیان از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، محصولات و توانمندی‌های ارائه‌شده از سوی روستاییان و عشایر کشور قرار گرفت.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری ۱۶ مهرماه با حضور «عبدالکریم حسین‌زاده» معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، همچنین «امیرحسین رحیمی» وزیر دادگستری صبح امروز پنج‌شنبه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه ۱۹-۱۶ مهرماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری
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