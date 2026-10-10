رئیس مجلس با بیان اینکه شهیده افتخاری پیگیر مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم بود، نوشت: عاملان و آمران این جنایت، از چنگال عدالت نخواهند گریخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام محمد باقر قالیباف آمده است: شهادت مظلومانه و ناجوانمردانه شهیده دکتر نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، در مسیر خدمت به مردم، ضایعه‌ای تلخ و تأثرانگیز است. بانویی متخصص، فرهیخته و برخاسته از مردم که به‌جای فاصله گرفتن از دشواری‌ها، به دل محرومیت‌ها می‌رفت و در دورافتاده‌ترین و کمتر دیده‌شده‌ترین نقاط استان، پیگیر مشکلات مردم، اقوام و طوایف و نیز همبستگی و اعتمادسازی و گره‌گشایی از زندگی مردم بود. نشان از اینکه امنیت پایدار، در عمق پیوند با مردم و گره‌گشایی از زندگی آنان ریشه دارد.

وی تاکید کرد: این جنایت تروریستی بار دیگر نشان داد که دشمنان امنیت و آرامش ایران، خدمتگزارانی را که برای حل مشکلات مردم و تحکیم پیوند‌های اجتماعی قدم برمی‌دارند، برنمی‌تابند. عاملان و آمران این جنایت، هر جا که باشند، در برابر خون پاک این شهیده و ملت ایران مسئول‌اند و از چنگال عدالت نخواهند گریخت. دستگاه‌های مسئول باید با تمام توان، این جنایت را تا شناسایی و مجازات قاطع همه عوامل و آمران آن پیگیری کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام آورده است: ترور خادمان مردم نشانه استیصال راهبردی دشمن در برابر سرمایه اجتماعی کشور است و تعرض به این خون‌های پاک، هزینه‌ای پشیمان‌کننده خواهد داشت.

قالیباف تصریح کرد: بدون شک تداوم حضور مؤثر در میان مردم، رسیدگی جدی‌تر به محرومیت‌ها و تقویت وحدت و همدلی اقوام و مذاهب، مسیر اصلی برای ادامه دادن راه و منش این شهیده است و نشان می‌دهد با این ترور‌های کور، نه چراغ خدمت خاموش می‌شود و نه اراده ایران برای پاسداری از امنیت و کرامت مردمش سستی می‌گیرد.

وی در پایان پیام خود نوشت: اینجانب ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت این بانوی مجاهده به خانواده معزز ایشان، همرزمان، همکاران و مردم شریف سیستان و بلوچستان و ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

منبع: مجلس

برچسب ها: قالیباف ، شهادت ، ترور
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