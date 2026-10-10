وزیر نیرو، در حاشیه افتتاح پروژه‌های مدیریت شبکه، با اشاره به تحولات گسترده در صنعت برق، گفت: تحولاتی که در صنعت برق رخ می‌دهد، به موازات خود تحولات دیگری را نیز رقم می‌زند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در حاشیه افتتاح پروژه‌های مدیریت شبکه، با اشاره به تحولات گسترده در صنعت برق، اظهار داشت: تحولاتی که در صنعت برق رخ می‌دهد، به موازات خود تحولات دیگری را نیز رقم می‌زند و این تحولات را امروز شاهد هستیم.

وزیر نیرو با اشاره به تأثیر افزایش ظرفیت تجدیدپذیر‌ها بر شبکه، افزود: به عنوان مثال، افزایش ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به صورت وسیع در شبکه تأثیرگذار است و این تأثیرات اگر بدون ملاحظه رخ دهد، ممکن است موجب ناپایداری در شبکه شود.

علی‌آبادی با قدردانی از متخصصان صنعت برق تصریح کرد: خوشبختانه متخصصان صنعت برق امروز ثابت کردند که فعالیت‌های ارزش‌گذاری‌شده در قبل مورد تأکید قرار گرفته، انجام شده و اتفاق‌های بسیار ارزشمندی در این زمینه رخ داده است؛ اندازه‌گیری فاز در نقاط مختلف شبکه و پایدارسازی آن از طریق الگو‌های تازه در آینده‌های نزدیک، چراکه تحولات با سرعت بسیاری رخ می‌دهد و باید همسو با آن حرکت کرد.

وی با تأکید بر هماهنگی متخصصان مدیریت شبکه با سرعت تحولات جهانی گفت: متخصصان مدیریت شبکه فعالیت‌های خود را مطابق با سرعت تحولات پیش می‌برند و بر این باور هستم که دانشمندان کشور بی‌اطلاع از جزئیات نیستند و با دقت فناوری‌های روز را مطالعه می‌کنند. امروز چند مرکز و چند پروژه مهم در شرکت مدیریت شبکه برق ایران افتتاح شد که در آینده نچندان دور شاهد ثمرات فعالیت آنها خواهیم بود.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت پروژه‌های افتتاح‌شده خاطرنشان کرد: شاید تغییرات افتتاح این پروژه‌‎ها امروز برای مردم ملموس نباشد، اما در صورت بروز حوادث در شبکه، مشکلات پیش‌بینی خواهند شد و متناسب با آن تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

علی‌آبادی با تأکید بر نقش دانش بومی و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اساس این فعالیت‌ها، دانش بومی و شرکت‌های دانش‌بنیان است. به همین خاطر تلاش شده است مطابق با دانش روز دنیا و لبه دانش، تغییرات را رصد و آن را به صورت عملی و تئوری در شبکه پیاده‌سازی کنیم. شبکه برق کشور بسیار پایدار و از الگو‌های علمی برخوردار است و مبنای آن، توسعه دانش‌بنیان است.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شدت انرژی در کشور تصریح کرد: کشورمان در این زمینه از معیار‌های جهانی فاصله دارد و همچنان از شدت انرژی بالایی برخوردار است و باید این موضوع کنترل شود. البته در طول این دو سال تغییرات زیادی را شاهد بودیم، اما کافی نیست.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: وزیر نیرو ، صنعت برق
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