عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به شرایط مساعد تولید و عرضه، بازار میوه های پاییز آرام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اسماعیل جوادی عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، از کاهش قیمت میوه در بازار خبر داد و گفت: با توجه به فصل برداشت و فراوانی بار، قیمت‌ها نسبت به فصل تابستان کاهش یافته است.

وی قیمت هر کیلو انار را ۶۰ تا ۱۶۰ هزار تومان، نارنگی را ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان و کیوی را ۸۰ تا ۱۴۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در توزیع میوه‌های پاییزی نوسان چندانی در قیمت‌ها نداریم.

جوادی قیمت کنونی هر کیلو انگور بی‌دانه سفید را ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، انگور بی‌دانه سفید ارومیه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، انگور شاهرودی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان، خیار رسمی ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان، خیار گلخانه‌ای ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان، سیب سفید و قرمز ۵۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، هندوانه ۱۰ تا ۱۷ هزار تومان، موز اکوادور ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان، موز پاکستانی ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، گلابی بیروتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان، پسته ۸۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، شلیل ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان و هلو پاییزه را ۷۰ تا ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان ادامه داد: در حال حاضر هر کیلو پیاز با نرخ ۴۰ تا ۵۵ هزار تومان، پیاز سفید ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان، بادمجان ۲۰ تا ۶۰ هزار تومان، سیب‌زمینی ۲۵ تا ۷۵ هزار تومان، گوجه‌فرنگی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و هویج ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان در میدان عرضه می‌شود.

وی با اشاره به توزیع روزانه ۲۰ تا ۲۴ هزار تن میوه و صیفی‌جات بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که قیمت سیب‌زمینی کاهش یابد، اما قیمت پیاز و گوجه‌فرنگی نوساناتی خواهد داشت.

جوادی افزود: قیمت سیب‌زمینی در فصل تابستان نسبت به پاییز و زمستان کمتر است، اما امسال خشکسالی، کم‌آبی و گرانی سم و کود منجر به افزایش قیمت شد؛ همین امر موجب شد کشاورزان رغبتی به کشت نداشته باشند. با این حال، از اواخر مهر با برداشت و عرضه محصول، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. گفتنی است طی روزهای اخیر قیمت پیاز افزایش ۱۵ هزار تومانی داشته که با مدیریت صادرات باید جلوی التهاب بازار را گرفت.

برچسب ها: بازار میوه ، قیمت سیب زمینی ، قیمت میوه
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