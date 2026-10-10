واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار به افغانستان صحت ندارد

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، با تکذیب اخبار منتشرشده درباره واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی این منطقه به افغانستان، تأکید کرد: تاکنون هیچ درخواستی از سوی افغانستان در این زمینه به منطقه آزاد چابهار ارائه نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سعید اربابی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، با تکذیب اخبار منتشرشده درباره واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی این منطقه به افغانستان، تأکید کرد: تاکنون هیچ درخواستی از سوی افغانستان در این زمینه به منطقه آزاد چابهار ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه اساساً امکان انتقال مالکیت اراضی به طرف خارجی در چارچوب قوانین کشور وجود ندارد، اظهار کرد: تا این لحظه هیچ درخواستی از سوی کشور افغانستان دریافت نکرده‌ایم که امکان بررسی آن وجود داشته باشد؛ بنابراین، موضوع واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار را صراحتاً تکذیب می‌کنم.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه افزود: در صورتی که سرمایه‌گذاران افغانستانی تمایل داشته باشند در قالب ساخت‌وساز یا اجاره بلندمدت در منطقه آزاد چابهار سرمایه‌گذاری کنند، قطعاً از حضور و سرمایه‌گذاری آن‌ها استقبال خواهیم کرد.

اربابی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در قالب‌های قانونی با موضوع انتقال مالکیت اراضی متفاوت است و واگذاری مالکیت زمین به طرف خارجی امکان‌پذیر نیست.

برچسب ها: منطقه آزاد ، واگذاری اراضی
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