باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، در بازدید از پروژه بزرگراه داراب– بندرعباس، روند اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از مجموع ۴۴ کیلومتر این محور در محدوده داراب، تاکنون ۲۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در هفته دولت امسال افتتاح شده است.

او افزود: عملیات اجرایی ۱۴ کیلومتر باقی‌مانده در این محدوده ادامه دارد و این قطعه در مرحله روسازی است که ۴ کیلومتر از آن نیز آماده آسفالت شده است. پیش‌بینی می‌شود این بخش تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

عبدالهی با اشاره به ادامه مسیر تا بندرعباس خاطرنشان کرد: مطالعات بخش‌های باقی‌مانده انجام شده و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به‌زودی پیمانکار بخشی از ادامه مسیر را انتخاب می‌کند تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

او تأکید کرد: تحقق برنامه بهره‌برداری از ۱۴ کیلومتر بزرگراه تا دهه فجر، مستلزم تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات مورد نیاز است.

منبع: راه و شهرسازی فارس