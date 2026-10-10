مدیرکل راه و شهرسازی فارس در بازدید از پروژه بزرگراه داراب–بندرعباس، از پیشرفت عملیات اجرایی ۱۴ کیلومتر از این محور خبر داد و گفت: در صورت تأمین اعتبار، این قطعه تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، در بازدید از پروژه بزرگراه داراب– بندرعباس، روند اجرای این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از مجموع ۴۴ کیلومتر این محور در محدوده داراب، تاکنون ۲۰ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در هفته دولت امسال افتتاح شده است.

او افزود: عملیات اجرایی ۱۴ کیلومتر باقی‌مانده در این محدوده ادامه دارد و این قطعه در مرحله روسازی است که ۴ کیلومتر از آن نیز آماده آسفالت شده است. پیش‌بینی می‌شود این بخش تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

 عبدالهی با اشاره به ادامه مسیر تا بندرعباس خاطرنشان کرد: مطالعات بخش‌های باقی‌مانده انجام شده و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور به‌زودی پیمانکار بخشی از ادامه مسیر را انتخاب می‌کند تا عملیات اجرایی آن آغاز شود.

او تأکید کرد: تحقق برنامه بهره‌برداری از ۱۴ کیلومتر بزرگراه تا دهه فجر، مستلزم تأمین و تخصیص به‌موقع اعتبارات مورد نیاز است.

منبع: راه و شهرسازی فارس

برچسب ها: راه و شهرسازی فارس ، بزرگراه ، داراب ، بندرعباس ، دهه فجر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
قمارباز
۱۷:۳۹ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
نکشیمون جومونگ
۱۴ کییییییییییییلوتر؟؟؟؟؟
سرعت نور
قدرت ثور
بصیرت کور
تورا بخدا کمی اهسته تر‌.اینجوری اروپایی ها احساس حقارت میکند
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