پل دسترسی ستارخان به بزرگراه چمران با هدف کاهش ترافیک افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی- مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، در مراسم افتتاح پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران که امروز با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی آقامیری، عضو شورای شهر تهران، عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، مهدی صالحی و مرتضی روحانی، شهرداران مناطق ۲ و ۶، و جمعی از مدیران شهری برگزار شد، با اشاره به آثار مثبت پروژه‌های عمرانی بر کاهش ترافیک شهری اظهار کرد: پس از افتتاح میدان سپاه، شاهد تأثیر مثبت این پروژه بر وضعیت ترافیکی شرق تهران و روان‌تر شدن تردد در خیابان‌های خواجه نصیر، آیت‌الله طالقانی و شریعتی بودیم. این پروژه از جمله طرح‌های مهمی بود که در ماه‌های گذشته به بهره‌برداری رسید و توانست شرایط ترافیکی این محدوده را بهبود ببخشد.

صداقتی ادامه داد: امیدواریم با افتتاح پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران نیز شاهد همین آثار مثبت ترافیکی باشیم. این پروژه‌ها شاید در مقیاس کلان، طرح‌های بسیار بزرگی به نظر نرسند، اما هرکدام گره‌ای از مشکلات شهر را باز می‌کنند و تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی روزمره شهروندان دارند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه‌های کوچک‌مقیاس شهری اظهار کرد: شاید در این دوره پروژه‌ای مانند پل صدر نداشته باشیم که چندین کیلومتر از محدوده‌های شهری را تحت تأثیر قرار دهد، اما به سراغ پروژه‌های کوچک‌تر و جزئی‌تر رفته‌ایم که هرکدام اثرگذاری مثبت و مناسبی دارند. در گفت‌و‌گو با شهروندان نیز می‌توان رضایت و قدردانی آنان از آثار این پروژه‌ها را مشاهده کرد.

صداقتی با اشاره به پیچیدگی‌های فنی اجرای پل ستارخان بیان کرد: این پل از نظر فنی، یک پل چپ‌گرد با عرشه فلزی است و شاید فناوری کاملاً جدیدی به حوزه مهندسی کشور اضافه نکند، اما نکته مهم، نحوه اجرای آن در یکی از تقاطع‌های پرتردد شهر تهران است. اجرای چنین پروژه‌ای در محدوده بزرگراه شهید چمران و خیابان ستارخان، به دلیل حجم بالای تردد، دشواری‌های خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات در اجرای این پروژه، عبور و نصب عرشه پل بر فراز بزرگراه شهید چمران و خیابان ستارخان، بدون ایجاد اختلال جدی در تردد شهروندان بود. اینکه بتوانیم چنین عملیات سنگینی را در یک محدوده پرتردد انجام دهیم، بدون اینکه مشکل جدی ترافیکی ایجاد شود یا ایمنی شهروندان به خطر بیفتد، حاصل تلاش و هماهنگی همه عوامل اجرایی است.

صداقتی با اشاره به دشواری اجرای پروژه‌های عمرانی در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی کشور، چه از نظر اقتصادی و چه از سایر ابعاد، به سرانجام رساندن پروژه‌های عمرانی کار آسانی نیست. پیمانکاران در بسیاری از موارد با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستند، اما به دلیل تعهدی که برای اجرای پروژه‌ها دارند، تلاش می‌کنند کار را به سرانجام برسانند. از همه این عزیزان که با وجود دشواری‌ها پای کار می‌مانند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی در دوره کنونی مدیریت شهری تهران تصریح کرد: در این دوره، تعداد پروژه‌های افتتاح‌شده و تکمیل‌شده به حدود ۷۰ پروژه رسیده است. این آمار نشان‌دهنده حجم قابل‌توجه فعالیت‌های عمرانی در نقاط مختلف شهر تهران است. برنامه داریم با حمایت شهردار تهران، پروژه‌های جدیدی را نیز آغاز کنیم تا روند توسعه زیرساخت‌های شهری ادامه پیدا کند.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران درباره پروژه شاخه جنوبی بزرگراه یادگار امام (ره) گفت: در این پروژه، با پیگیری‌های انجام‌شده و اصلاحات صورت‌گرفته، میزان تملک موردنیاز از حدود ۸۰ هزار مترمربع به کمتر از ۱۰ هزار مترمربع کاهش یافته است. این موضوع کمک کرده تا اجرای پروژه امکان‌پذیرتر شود و بتوانیم با سرعت بیشتری برای تکمیل آن اقدام کنیم.

صداقتی افزود: پس از بازگشایی محور شمال به غرب بزرگراه یادگار امام (ره)، دو تقاطع دیگر در بزرگراه آیت‌الله سعیدی، شامل تقاطع خیابان شمشیری و تقاطع ۴۵ متری زرند، در دستور کار قرار دارند. برنامه‌ریزی ما این است که با اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح و حذف چراغ‌های راهنمایی در این نقاط، مشکلات ترافیکی این محور را کاهش دهیم.

وی با اشاره به آثار مثبت تکمیل پروژه‌های بزرگراهی در تهران گفت: با توجه به بازگشایی فاز نخست برخی پروژه‌ها و حجم ترافیکی که این مسیر‌ها جذب می‌کنند، می‌توان آثار مثبت آنها را به‌وضوح مشاهده کرد. با تکمیل فاز دوم این پروژه‌ها نیز قطعاً نقش آنها در بهبود تردد شهری پررنگ‌تر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اعلام برنامه افتتاح پروژه‌های جدید تا پایان سال اظهار کرد: ان‌شاءالله تا پایان امسال، ۱۰ پروژه عمرانی دیگر را نیز تکمیل و به شهروندان تحویل خواهیم داد. همچنین پروژه بزرگراه دوگاز که در جلسه شورای شهر به نام شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی مزین شد، آماده بهره‌برداری است و امیدواریم این هفته یا هفته آینده شاهد افتتاح آن باشیم.

صداقتی با اشاره به نقش شهید سپهبد عبدالرحیم موسوی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی تهران گفت: همکاری مؤثر این شهید بزرگوار با مدیریت شهری در پیشبرد پروژه‌های مهمی از جمله بزرگراه شهید شوشتری و بزرگراه یادگار امام (ره) نقش داشت و آثار این همکاری را امروز در روند اجرای پروژه‌ها مشاهده می‌کنیم. نام‌گذاری بزرگراه دوگاز به نام این شهید نیز فرصتی برای پاسداشت یاد و خدمات ایشان است.

وی درباره مشخصات پروژه بزرگراه دوگاز توضیح داد: طول این پروژه از نظر مسیر حدود دو تا دوونیم کیلومتر است، اما با توجه به سطح احداث‌شده و تعداد خطوط، حجم عملیات اجرایی آن معادل حدود ۱۴ کیلومتر بزرگراه با سه خط عبوری و یک خط اضطراری است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به حجم پروژه‌های اجراشده در دوره کنونی مدیریت شهری گفت: اگر مجموع حدود ۷۰ پروژه افتتاح‌شده در این دوره را از نظر سطح احداث و با در نظر گرفتن عرضی معادل سه خط عبوری و یک خط اضطراری محاسبه کنیم، به عددی در حدود ۱۵۱ کیلومتر پروژه عمرانی می‌رسیم. البته باید توجه داشت که این عدد حاصل تجمیع پروژه‌های مختلف و کوچک و بزرگ در نقاط گوناگون شهر است و طبیعتاً با احداث یک مسیر پیوسته ۱۵۰ کیلومتری تفاوت دارد.

صداقتی در تشریح دشواری اجرای پروژه‌های عمرانی در محدوده‌های پرتردد شهری خاطرنشان کرد: برای نمونه، در پروژه میدان سپاه، بتن‌ریزی که از نظر نقشه اجرایی در سه مرحله پیش‌بینی شده بود، به دلیل ضرورت حفظ جریان ترافیک و اجرای انحراف‌های ترافیکی، در ۱۱ مرحله انجام شد. این موضوع نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر تهران، به‌ویژه در محدوده‌های پرتردد، چه پیچیدگی‌هایی دارد و نیازمند هماهنگی دقیق میان عوامل اجرایی و مجموعه‌های مسئول مدیریت ترافیک است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با همت همه همکاران، پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی‌شده تا پایان امسال به سرانجام برسند و شهروندان تهرانی بتوانند از آثار مثبت این طرح‌ها، در کنار سایر خدمات مدیریت شهری، بهره‌مند شوند. هدف همه ما خدمت‌رسانی بهتر به مردم و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.