باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۸ مهر شاخص کل بورس با رشد ۱۳۴ هزار و ۴۰۰ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و تابان سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، تابان، وبملت و غزنجان سه نماد پرتراکنش بودند شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۲ هزار و ۹۲ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه شیمیایی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین بانک‌ها و فلزات اساسی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، تابان و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت، خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.