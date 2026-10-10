باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کریمیان، مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۳۰ هزار متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ انتخاب رشته کرده‌اند، گفت: نتیجه علمی متقاضیان آزمون‌های سراسری و پذیرش دانشجو - معلم به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون‌های سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است و متقاضیان آزمون‌های مذکور می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

مشاور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به اینکه رشته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ منتشر شده است به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند و یا مایل به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود هستند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه نسبت به انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند.

وی در مورد زمان انتخاب رشته‌های پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی، نیز گفت: متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۵ می‌توانند با توجه به اصلاحات مندرج در اطلاعیه اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، تا پایان روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته و یا مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

کریمیان با اشاره به تمهیدات سازمان سنجش برای انتخاب رشته متقاضیان، تأکید کرد: سازمان سنجش آموزش کشور بسته انتخاب رشته جامع شامل سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته، موشن گرافی و برنامه‌های ضبط شده تصویری توسط کارشناسان سازمان، در کنار انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته را طراحی و در اختیار متقاضیان قرار داده است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات دقیق، دفترچه راهنمای انتخاب رشته و اطلاعیه‌های منتشر شده در مورد اصلاحات این دفترچه را به دقت مطالعه کنند.

منبع: سازمان سنجش