باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - هنوز ماه‌ها تا زمان پیش‌بینی‌شده برای رسیدن پدیده «اَبَر ال‌نینو» به اوج خود باقی مانده است، با این حال دمای آب‌های استوایی اقیانوس آرام هفته‌هاست که رکورد‌های بی‌سابقه‌ای را ثبت می‌کند.

جدیدترین پیش‌بینی‌های مدل‌های اقلیمی نشان می‌دهد که این پدیده بسیار طولانی‌تر از حد معمول ادامه خواهد یافت و احتمالاً تأثیرات آن بر آب‌وهوای جهانی و اقتصاد تا سال ۲۰۲۷ تداوم خواهد داشت.

در اواسط ماه سپتامبر، دمای روزانه سطح آب دریا در منطقه «نینو ۳.۴» (Niño ۳.۴) — که منطقه‌ای کلیدی در اقیانوس آرام استوایی و معیار اصلی پایش رویداد‌های ال‌نینو و لانینا محسوب می‌شود — ۳.۰۵ درجه سانتی‌گراد (۵.۴۹ درجه فارنهایت) بالاتر از میانگین بود. این ناهنجاری دمایی از اوج دمای ثبت‌شده در جریان رویداد بسیار شدید ال‌نینو در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ فراتر رفت. با توجه به اینکه اوج رویداد سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ در ماه نوامبر ۲۰۱۵ رخ داد، رسیدن ال‌نینوی کنونی به چنین سطح بی‌سابقه‌ای، آن هم ماه‌ها زودتر از موعد، پدیده‌ای فوق‌العاده و غیرمعمول است.

نکته قابل‌توجه‌تر این است که شدت این ال‌نینو همچنان به‌سرعت در حال افزایش است. پیش‌بینی‌های فصلی اخیر «مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان‌مدت وضع هوا» (ECMWF) نشان می‌دهد که شدت این پدیده در ماه دسامبر به اوج خود، یعنی حدود ۴ درجه سانتی‌گراد (۷.۲ درجه فارنهایت)، خواهد رسید. بر اساس پیش‌بینی مدل‌ها، دمای سطح دریا ممکن است به مدت شش ماه پیاپی در سطوح رکوردشکن باقی بماند؛ روندی که «بن نول»، هواشناس، آن را نشانه‌ای از تداوم احتمالی اثرات اقلیمی این ال‌نینو تا سال ۲۰۲۷ می‌داند.

نول روز سه‌شنبه در رشته‌توییت‌هایی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: «به گمانم روند کاهش دما از ماه مه شتاب می‌گیرد، اما با توجه به بزرگی ناهنجاری دمایی، ممکن است این پدیده تا تابستان به‌طور کامل فروکش نکند.»

رویداد‌های ال‌نینو معمولاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامند؛ با این حال، بر اساس داده‌های «اداره ملی اقیانوسی و جوی» (NOAA)، طولانی‌ترین رویداد ثبت‌شده در دوران مدرن، ۱۸ ماه ادامه داشته است. از آنجا که پدیده «ال‌نینو» الگو‌های آب‌وهوایی جهان را تغییر داده و میانگین دمای کره زمین را افزایش می‌دهد، هرچه مدت‌زمان تداوم آن بیشتر باشد، اثرات آن نیز طولانی‌تر و شدیدتر خواهد بود.

دانشمندان اقلیم‌شناس پیش‌بینی می‌کنند که این پدیده تأثیرات شدیدی به همراه خواهد داشت. اگرچه روند شکل‌گیری هر رویداد ال‌نینو متفاوت است، اما احتمال بروز پیامد‌های مورد انتظار در رویداد‌های شدیدتر، بیشتر است. این اثرات در مناطق مختلف جهان متفاوت است: برخی نواحی—مانند استرالیا، اندونزی و بخش‌هایی از جنوب آسیا—معمولاً دچار خشکسالی شدید می‌شوند، در حالی که مناطق دیگر—مانند جنوب ایالات متحده و بخش‌هایی از غرب آمریکای جنوبی—شاهد بارش‌های سیل‌آسا و بی‌سابقه خواهند بود.

به‌طور خلاصه، ال‌نینو احتمال وقوع شرایط آب‌وهوایی شدید و غیرعادی را افزایش می‌دهد و می‌تواند پیامد‌های وخیمی برای زندگی انسان‌ها، اکوسیستم‌ها و اقتصاد جهانی داشته باشد. خسارات مالی ناشی از ال‌نینو ممکن است حتی پس از فروکش کردن این پدیده تا سال‌ها ادامه یابد و مجموع درآمد ازدست‌رفته در سطح جهانی را به تریلیون‌ها دلار برساند. با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر شدت بالا و طولانی‌مدت بودنِ استثناییِ این پدیده، کارشناسان هشدار می‌دهند که این رویداد می‌تواند طی پنج سال آینده دست‌کم ۷.۲ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد کند.

با در نظر گرفتن تأثیر با تأخیرِ ال‌نینو بر دمای جهانی، دانشمندان بیش از پیش متقاعد شده‌اند که سال ۲۰۲۷ به گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ تبدیل خواهد شد. هرچه تداوم این پدیده در سال پیش‌رو بیشتر باشد، اثر آن بر افزایش دما نیز محسوس‌تر خواهد بود. این بدان معناست که سال ۲۰۲۷ ممکن است نه‌تنها رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ را پشت سر بگذارد، بلکه آن را به‌کلی درهم بشکند. با وجود این نشانه‌ها، نتیجه نهایی این دوره از ال‌نینو همچنان نامشخص است، چرا که اوج پیش‌بینی‌شده برای آن هنوز ماه‌ها فاصله دارد. با این حال، داده‌ها به‌طور فزاینده‌ای به وقوع رویدادی قدرتمند، استثنایی و طولانی‌مدت با پیامد‌های عمیق اشاره دارند؛ رویدادی که ممکن است با هر آنچه پیش از این مشاهده شده، متفاوت باشد.

منبع: روسیا الیوم