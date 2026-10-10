رئیس کل دادگستری تهران با هشدار قاطع به متصرفان گفت: ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی با ارزش که در تصرف غیرقانونی قرار داشت، پس از طی فرآیند‌های قضایی و صدور آرای قطعی محاکم تجدیدنظر استان، رفع تصرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی روز شنبه با تأکید بر صیانت از حقوق عمومی و منابع طبیعی، هشدار داد: دستگاه قضایی در برابر تعرض به اراضی ملی و تضییع حقوق بیت‌المال، برابر قانون با جدیت وارد عمل خواهد شد.

وی تصریح کرد: متصرفان و افرادی که با هدف بهره‌برداری غیرمجاز به اراضی ملی تعرض می‌کنند، بدانند که اقدامات آنان از دید دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند و در صورت احراز تخلف، فرآیند قانونی تا اجرای کامل حکم دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر استمرار اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و همکاری دستگاه قضایی و اداره‌کل منابع طبیعی برای حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تعرض به سرمایه‌های عمومی تأکید کرد.

براساس این گزارش، با ورود دستگاه قضایی و در پی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی باارزش که در تصرف غیرقانونی قرار داشت، پس از طی فرآیند‌های قضایی و صدور آرای قطعی محاکم تجدیدنظر استان، رفع تصرف شد و در ادامه و با اجرای آرای قطعی، همکاری اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران و انجام تشریفات قانونی خلع ید، اراضی یادشده به بیت‌المال بازگردانده شد.

منبع: دادگستری استان تهران

برچسب ها: دادگستری استان تهران ، اراضی ملی
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